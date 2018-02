Comment faire face au harcèlement moral au travail ?

publié le 19/02/2018 à 07:00

Pression, mise au placard, attaques, humiliations, surcharge de travail, déconsidération, discrédit... : le harcèlement moral engendre un profond mal-être social et une atteinte à la dignité de la personne qui en est victime. L'enjeu majeur de ce délit réside dans la difficulté à apporter des preuves et recueillir des témoignages. Les conséquences psychologiques et physiques peuvent aller de l'anxiété aux idées noires, en passant par l'insomnie, la dépression, les crises d’angoisse ou encore de larmes... Qui sont ceux qui s’adonnent au harcèlement moral ? Que dit la loi ? De quelle façon se protéger ?



Invitées

- Isabelle Méténier, psychologue, spécialiste du stress et du sens au travail

- Bénédicte Litzler, avocate au barreau de Paris, auteure de "Harcèlement moral au travail: Comprendre et se défendre" co-cérit avec Anne-Françoise Chaperon et Marie-Edith Alouf (Editions Odile Jacob).

Harcèlement moral au travail : Comprendre et se défendre

Vous souhaitez témoigner ?

