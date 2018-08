publié le 06/08/2018 à 17:02

Et si vos baignades dans la mer étaient plus risquées que vous ne l'imaginiez ? Chaque année, environ 500 personnes sont victimes de noyade en France. Ce phénomène est particulièrement meurtrier cet été : l'institut Santé publique France a comptabilisé 553 noyades dont 121 mortelles en France entre le 1er juin et le 5 juillet 2018.



"Nous avons une recrudescence des noyades, notamment chez les moins de 6 ans", alertait de son côté la ministre de la Santé Agnès Buzyn, dimanche 5 août 2018. Selon le syndicat national des maîtres-nageurs-sauveteurs (MNS), cette augmentation du nombre de victimes s'explique notamment par le fait que "les gens ne savent pas suffisamment nager", en raison d'un manque d'infrastructures accessibles et de personnel.

En piscine, à la mer ou lors d'activités aquatiques (kayak, voile, rafting...), il est pourtant impératif d'être vigilant pour éviter d'être pris au dépourvu. Surveillance, forme physique, dispositifs de sécurité,... voici quelques conseils pour adopter les bons réflexes, s'équiper et réagir en cas de danger.



1 - Prenez des cours de natation pour vous et vos enfants

Apprenez à nager auprès d'un sauveteur, et offrez des cours de natation à vos enfants dès leur plus jeune âge, afin de les familiariser avec les bons gestes et leur permettre d'être à l'aise dans l'eau.



2 - Choisissez une plage surveillée

Lors de vos vacances à la mer, rendez-vous sur une plage surveillée par une équipe de secouristes prête à intervenir rapidement. Évitez les plages sauvages et les tronçons de plage en-dehors des drapeaux délimitant la zone de surveillance.



3 - Tenez-vous informé des conditions de baignade

Consultez régulièrement le bulletin météo de votre région (vent, orages...) et renseignez-vous auprès des sauveteurs présents sur place sur les conditions de baignade (courants, marées, type de vagues, rochers...).



4 - Tenez compte de votre forme physique

Ne surestimez jamais vos capacités physiques. Si vous vous sentez fébrile, malade, ou que vous avez des frissons, évitez d'aller nager. Soyez également vigilant si vous êtes sujet aux crampes. Prévenez vos proches présents sur la plage si vous décidez d'aller vous baigner, et ne partez jamais seul. Enfin, évitez d'aller vous baigner après avoir bu de l'alcool.



5 - En cas de danger, ne luttez pas

Si vous vous retrouvez pris dans un courant, ne tentez pas de nager contre. Afin d'éviter les crampes, de vous fatiguer ou de boire la tasse, positionnez-vous plutôt en planche sur le dos et respirez tranquillement. Une fois détendu, vous pourrez appeler à l'aide en faisant signe aux sauveteurs.



6 - Sécurisez votre piscine

Qu'elle soit enterrée ou semi-enterrée, votre piscine doit être équipée de préférence de barrières, d'un abri ou d'une couverture à réinstaller systématiquement et directement après vous être baigné.



Vous pouvez également mettre en place un système d'alarme sonore, qui se déclenche lorsque quelqu'un chute dans l'eau ou quand quelqu'un approche du bord de la piscine. Attention toutefois : ce dispositif vous prévient, mais ne permet pas d'éviter la chute.



Lors de la baignade, conservez également une perche et un téléphone à proximité pour prévenir plus rapidement les secours.



7 - Surveillez vos enfants en permanence

Même s'ils savent nager, vos enfants doivent être surveillés en permanence. Baignez-vous en même temps qu'eux et assurez-vous qu'ils restent près de vous.



Si vos enfants ne savent pas nager, évitez les bouées, matelas pneumatiques et autres sièges gonflables qui ne protègent pas de la noyade. Privilégiez plutôt des brassards adaptés à leur taille, leur poids et certifiés conformes (marquage CE sur l'emballage), que vos enfants devront porter même si l'eau n'est pas profonde.