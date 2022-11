Toulouse : comment Carine a pu retrouver un nez grâce à une imprimante 3D et une greffe sur l'avant-bras

C'est une prouesse médicale : un nez façonné par une imprimante 3D, puis implanté dans un avant-bras avant d'être déplacé sur le visage. Carine a eu un cancer des fosses nasales en 2013, elle a perdu son nez, toutes les solutions ont échoué avant celle de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse.

Après des années d'échec, de reconstruction, c'était l'opération de la dernière chance pour retrouver un nez. Une opération réussie grâce à une technique unique : la mise en nourrice. Un nez sur mesure a été fabriqué en biomatériau, puis intégré dans son bras. Ensuite, le corps a fait le reste pendant deux mois, la peau a colonisé la structure. Les opérations ont été réalisées par les docteurs Agnès Dupret-Bories et Benjamin Vairel.

"Quand on a vu que le biomatériau était bien intégré, on a pris le biomatériau et la peau de l'avant-bras avec les vaisseaux qui nourrissent cette peau. On a transplanté au niveau de la région nasale et on a reconnecté les vaisseaux pour que le sang revienne dedans et que cette peau continue à vivre au niveau de la région nasale", dit Agnès Dupret-Bories.

Le modèle en biomatériau Crédit : Valentin Larquier

Aujourd'hui, aucun signe de rejet. Carine porte encore un bandage sur son bras gauche et elle a le sourire jusqu'aux oreilles. "La fatigue est là, mais je suis contente d'avoir retrouvé un nez. Je ressens les odeurs que je ne percevait pas", dit-elle. Cette technique, testée pour la première fois pour une reconstruction nasale, pourrait être réutilisée.

