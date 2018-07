publié le 29/05/2018 à 07:24

Un million de fumeurs en moins en un an. Le nombre de consommateurs de tabac a baissé de manière spectaculaire en France en 2017. Pour la première fois depuis 18 ans, on constate un vrai décrochage chez les plus pauvres et les jeunes.



Un phénomène qui s'explique par le paquet neutre, l'opération à succès "mois sans tabac" et surtout les prix de plus en plus dissuasifs. Geoffrey, 40 ans, a arrêté de fumer car les paquets étaient trop chers. "Quand j'ai commencé, le paquet était à un peu moins de 20 francs, aujourd'hui c'est 8 euros", explique-t-il. "Forcément, quand on regarde à la fin du mois on se dit qu'on ne peut pas aller se faire plaisir au restaurant parce qu'on a trop fumé ce mois-ci."

Les augmentations de prix ont fait évoluer les habitudes des consommateurs. Il y a moins de fumeurs mais aussi des clients qui changent de marque au gré des augmentations de prix. Un buraliste confirme : "Les gens se dirigent vers les prix les moins chers."

Remboursement des traitements anti-tabac

Mais cette politique ne marche pas sur tout le monde. "On a le corps qui en dépend, donc ce n'est pas qu'une question de prix", explique Véronique. Elle a tenté d'arrêter en mettant l'argent économisé dans une tirelire. "Ça a duré deux mois et puis j'ai repris la cigarette."



Cette augmentation des prix ne permet donc pas à elle seule de dissuader tous les fumeurs dépendants. En parallèle, le gouvernement s'atèle donc à rendre les traitements anti-tabac plus accessibles. Certains patchs sont remboursés par la Sécurité sociale depuis le 20 mai.