Rupture : après le syndrome du cœur brisé, Claudine "stagne" dans sa guérison

Claudine a appelé l'équipe de Parlons-Nous le 3 novembre denier. Après 32 ans de mariage, elle a appris que son mari fréquentait une autre femme. La violence de la découverte a provoqué chez elle le syndrome du cœur brisé (Takotsubo) et une dépression.

"Au bout de quelques mois de cette situation, mon cœur a lâché comme si c'était un syndrome cardiaque", précise Claudine en expliquant que c'est son cardiologue qui lui avait posé le diagnostic. "Ce n'est pas un syndrome psychologique, les cardiologues vous ont expliqué que c'est un syndrome cardiaque dû à un stress absolument intense", résume Caroline Dublanche. Aujourd'hui, Claudine s'est rétablie sur le plan de la santé, mais elle reste "plongée dans une grande détresse".

Cela fait désormais trois ans que Claudine est séparée de son conjoint. Elle tente de faire le maximum pour garder le moral, mais elle a l'impression de stagner. "J'ai repris une vie sociale et tout le monde me dit que je suis résiliente. Mais en moi-même, c'est vraiment une façade", confie-t-elle.

Il est important pour Claudine de poursuivre sa reconstruction

Claudine explique qu'elle espère toujours "des mots" de la part de son ex-mari lui expliquant pourquoi il l'a trompée. "Je comprends que ça vous aurait fait du bien (que son ex-mari lui parle, ndlr). Alors, il va falloir que vous avanciez et que vous vous mettiez des mots, ce que vous faites d'ailleurs en parlant de tout cela. Enfin, vous analysez bien les choses, je trouve", analyse Caroline Dublanche.

"Bien sûr que la douleur affective reste vive. Et quand on est dans cet état-là, le temps s'étire à l'infini (...) Et il y a quelque chose, je comprends, d'une déception immense parce que vous attendez des mots qui vous feraient du bien. Et je crains qu'ils ne viennent pas, parce que, peut-être que votre mari n'en est pas capable au fond, donc ces mots je crois qu'il va falloir que vous les mettiez", poursuit Caroline Dublanche.

Claudine explique qu'elle a suivi une thérapie pendant un an et demi qu'elle a arrêté "d'un seul coup" car elle avait l'impression de stagner. "Ce n'est pas un psychiatre dont vous avez besoin aujourd'hui, parce que vous allez mieux, heureusement, mais d'un psychothérapeute qui vous accompagne et où vous pourrez mettre des mots là où malheureusement il n'y en a pas eu de la part de votre mari et vous reconstruire comme vous êtes en train de le faire, mais en prenant soin de vous", ajoute-t-elle.

