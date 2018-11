publié le 21/11/2018 à 23:04

L'hôpital Saint-Antoine, à Paris, a besoin de dons un peu particulier. Comme le rapporte Le Parisien, l'établissement, situé dans le XIIème arrondissement de la capitale, rémunère les donateurs de selles à hauteur de 50 euros. Si cet appel à la générosité a fait beaucoup rire les internautes, qui l'ont partagé sur plusieurs groupes de bons plans, il est très sérieux.



"Nous cherchons des volontaires sains pour réaliser un (ou plusieurs) don(s) de selles dans le cadre de l'étude Rebalance-UC", écrit le centre de recherche dans son appel. Le but, précise Le Parisien, est "d'évaluer la transplantation de selles dans une maladie inflammatoire de l'intestin, la rectocolite hémorragique". Pour pouvoir donner, il faut avoir entre 18 et 49 ans, être affilié à un régime de sécurité sociale française et être en bonne santé.

Le numéro de téléphone est "surchargé"

Que ce soit pour faire avancer la science ou pour la rémunération, de nombreuses personnes ont répondu à l'appel de l'hôpital, à tel point que l'établissement se trouve débordé d'appels, rapporte Franceinfo. La direction de l'hôpital Saint-Antoine a ainsi expliqué que "le numéro de téléphone est surchargé".

Comme le rappelle Le Parisien, les recours à la transplantation de microbiote fécal sont reconnus depuis 2014 comme médicament par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. S'il n'existe pas encore de banque de selles en France, c'est déjà le cas aux États-Unis et aux Pays-Bas.