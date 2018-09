publié le 04/09/2018 à 11:23

Nous avons tous en mémoire cette vidéo qui a circulé sur Internet. On y voit un enfant de 7 mois sourd, appareillé pour la première fois et qui découvre le son - et notamment entend pour la première fois la voix de sa maman. Un petit film qui va vous arracher des larmes quand vous allez voir le visage de l'enfant s'illuminer.



Comment savoir s'il y a un problème ? C'est toute la question. Bien souvent les parents ne remarquent rien. Ils pensent que l'enfant est dans ses pensées ou tête en l'air s'il ne réagit pas quand ils s'adressent à lui.

Parallèlement à cela, un enfant qui entend mal développe des stratégies de contournement. Il apprend à déchiffrer sur les lèvres. Ce faisant, le temps passe. Et il s'écoule parfois des années avant que l'alerte soit lancée. Et encore, c'est le cas si votre enfant a la chance d'avoir une maîtresse attentive.



Mise en danger du développement du langage

Car souvent c'est la maîtresse qui, à la maternelle, s'aperçoit qu'il y a un problème. C'est elle qui prévient les parents. C'est toujours délicat pour elle, parce qu'elle est obligée de justifier ce qu'elle dit par l'inattention de l'enfant. Il faut une certaine finesse pour dire les choses et un minimum d'ouverture d'esprit de la part des parents pour les entendre.



Un enfant qui perd 20, 30 ou 40 décibels, ce n'est pas dramatique. Cela se gère, mais ça reste handicapant. Car l'enjeu va bien au-delà du simple fait de bien entendre. Un enfant répète les mots qu'il entend autour de lui. C'est donc le développement du langage qui est en danger en cas de perte auditive.



Par ailleurs, un enfant qui entend mal fait des efforts terribles pour capter ce qui se passe. Cela l'épuise. À force, cela peut affecter sa capacité à se concentrer. Il peut aussi se replier sur lui-même, ce qui diminue ses aptitudes d'écoute et, à terme, réduit sa capacité à apprendre à lire et à écrire.



Deux tests à disposition

Que faire si on a le moindre doute ? Déjà vous pouvez réaliser deux petits tests. Vous appelez votre enfant quand il a le dos tourné sans hausser le ton, et vous voyez s'il réagit.



Autre test, assez spectaculaire : vous vous mettez en face de votre enfant, à un mètre de lui, et vous lui demandez de répéter les mots que vous prononcez. Vous ne parlez pas fort. vous dites par exemple "bateau" ; il va répéter "bateau". Puis dites "ballon" ; il va répéter "ballon" ; etc.



Ensuite vous faites la même expérience en mettant une feuille de papier devant votre bouche, de manière à la masquer. Bien entendu il ne faut pas parler fort. Si votre enfant est incapable de répéter les mots que vous prononcez, c'est que la première fois il a tout simplement compensé en lisant sur vos lèvres.



Là, il y a a alerte. Vous consultez un ORL. En fonction de la raison pour laquelle votre enfant entend mal, le médecin vous proposera un traitement.