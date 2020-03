Le soja est-il mauvais pour la santé ?

et Thomas Hugues

Le soja est-il dangereux pour notre santé ? Le soja, pour ses qualités nutritionnelles, est un substitut idéal pour remplacer la viande. Ainsi, les produits à base de soja se multiplient dans nos assiettes. Mais, le soja se cache aussi dans des produits plus surprenant comme le chocolat, les chewing-gums et même la viande. Les animaux, vaches comme porcs, sont majoritairement nourris avec des protéines de soja. Notre invitée, la journaliste Julie Lotz a réalisé des tests en laboratoire, épluché les rapports, les réglementations, interrogé des éleveurs, des producteurs, des médecins et nous livre ses résultats.



Pourquoi le soja est-il autant utilisé ? Quels sont les avantages nutritionnels du soja ? Quelle est la consommation quotidienne de Soja recommandée par jour ? Pourquoi peut-il être dangereux pour notre santé ? Le risque est-il plus important chez les femmes ? Quel est la problématique du soja OGM, souvent cultivé en Amérique Latine ? Comment peut-on être sûrs de consommer du soja non OGM ?

Notre invitée nous parlera de son inquiétude concernant le manque de transparence sur les dangers du soja et abordera également des solutions envisagées pour mieux consommer cette plante.

A lire : Planète soja chez les Editions du Rocher

