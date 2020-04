Le coronavirus pourrait endommager le cerveau

publié le 03/04/2020 à 00:07

Plus l'épidémie de coronavirus s'étend dans le monde, plus des médecins de pays différents relèvent de nouveaux symptômes et de nouvelles conséquences qu'a le coronavirus sur le corps humain.

Ainsi, comme le relaie le New York Times, de nombreux médecins américains ont observé des symptômes neurologiques, notamment un sentiment de confusion, des convulsions ou encore des accidents vasculaires cérébraux chez des patients atteints du Covid-19.

Des médecins de Detroit ont notamment évoqué le cas inquiétant d'une femme âgée d'une cinquantaine d'années qui, confuse, se plaignait de maux de têtes, pouvait dire son nom mais pas grand chose d'autres. Des examens ont montré un gonflement anormal dans plusieurs régions du cerveaux, ainsi que la mort de certaines cellules, et les médecins ont ainsi diagnostiqué une encéphalopathie nécrosante aiguë.

Des symptômes extrêmement rares

L'article rapporte également qu'en Italie et dans d'autres régions du monde, des patients atteints du coronavirus ont également présenté des AVC. Certains patients, avant même de développer les symptômes connus du Covid-19, se sont également mis à délirer.

Une nouveauté qui inquiète les médecins. "Il n'y a pas de ventilateur pour le cerveau. Si les poumons sont cassés, nous pouvons mettre le patient sous ventilateur et espérer une guérison. Nous n'avons pas ce luxe avec le cerveau", a ainsi déclaré le docteur Chou au New York Times.

Ces symptômes sont cependant extrêmement rares, et les médecins ont tenu à souligner que la grande majorité des cas atteints de coronavirus étaient tout à fait normaux du côté neurologique.