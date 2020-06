publié le 18/06/2020 à 20:00

La nutrition est un mystère pour vous ? Avec notre invitée, la biochimiste alimentaire Kahina Oussedik on découvre la magie de la digestion et on apprend quelques règles et combinaisons d’aliments pour l’optimiser.

Le café au lait est-il vraiment difficile à digérer ? Et les tartines de pain à l’avocat est-ce une si bonne combinaison? Et pourquoi faut-il manger léger le matin et non le soir contrairement aux idées reçues? Faut-il boire de l’eau pendant les repas ? Est-ce que le grignotage est vraiment mauvais pour la santé ?

Notre invitée nous explique également ce qu'est la biochimie, et en quoi cette science peut nous aider à mieux comprendre notre digestion afin de l'optimiser.



à lire : La magie de la digestion chez Interédition

