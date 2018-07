La France fait face à une pénurie de vaccins contre la rage

publié le 19/07/2018 à 11:11

La rage est une maladie mortelle, responsable de 59.000 décès par an dans le monde. Elle est transmise à l’homme par des mammifères infectés, le plus souvent des morsures de chiens enragés. Si elle n’est plus présente en France, la vaccination est fortement recommandée par le Haut Conseil de la santé publique, en particulier lors de voyages en Afrique ou en Asie. En novembre dernier, un enfant de 10 ans est mort après avoir attrapé la rage au Sri Lanka, mordu par un chien.



Mais la France fait actuellement face à une pénurie de vaccins, rapporte Le Parisien. Impossible de trouver le traitement en pharmacie. En France, seuls GlaxoSmithKline (GSK) et Sanofi produisent ce vaccin. "Cette rupture est inhérente à la production très longue et complexe des vaccins. Des investigations qualité nous ont ralentis. Sur la rage, notre concurrent connaît aussi un problème de pénurie", explique Christèle Chave, porte-parole de Sanofi, interrogée par Le Parisien.

Pour faire face à cette pénurie, les laboratoires ont décidé, avec l’accord de l’Agence du médicament, de ne plus approvisionner les pharmacies, pour privilégier les centres hospitaliers et de vaccination. Mais cette situation d’exception pourrait durer. "Nous n’avons pas de date de retour à la normale", reconnaît Christèle Chauve auprès du Parisien.

Ne pas hésiter à se faire vacciner en cas de doute

Si une vaccination n’a pu être effectuée en amont d’un voyage, en cas de morsure ou griffure, ou si un animal lèche vos yeux ou votre bouche, il est important de vous rendre dans un centre de vaccination, directement depuis votre lieu de vacances, ou lors de votre retour en France.



Les spécialistes recommandent de ne pas hésiter en cas de doute, car il n’existe pas de traitement lorsque les symptômes se déclenchent. "Une fois les signes déclarés, l’évolution se fait vers le coma et la mort (souvent par arrêt respiratoire) en quelques heures à quelques jours. Hormis quelques cas décrits, l’issue est toujours fatale lorsque la maladie est déclarée", indique l’Institut Pasteur sur son site.