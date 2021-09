L'horoscope du mercredi 1er septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, vous en aurez après un membre de la famille, l'un de vos enfants par exemple, que vous trouverez trop sensible. Respectez sa personnalité, s'il vous plaît et sachez que la sensibilité n'est pas une faiblesse, elle dénote souvent une nature très différente de la vôtre, très imaginative et créative. Vous l'êtes peut-être aussi, mais d'une manière différente. Acceptez qu'on soit différent de vous ! 2e décan, une invitation, une sortie à deux, des sentiments partagés sont à prévoir.

Taureau

Le Soleil en Vierge entame un bon aspect avec votre 2e décan, il vous donne du courage, de la force et le désir de montrer ce dont vous êtes capable dans votre boulot, ou dans ce que vous faites habituellement. En tout cas vous serez content de vous et il se peut même que vous receviez des compliments bien mérités. 1er décan, vous serez très mobile aujourd'hui, profitez-en pour faire une démarche.

Gémeaux

1er décan, si vous avez quelque chose à réclamer, de l'argent par exemple, cette journée s'y prête. Vous saurez bien vous y prendre et ne pas braquer votre interlocuteur contre vous. Souvent, vous employez des formules qui peuvent être mal interprétées, mais là vous prendrez les autres par les sentiments et ça marchera. 2e décan, un parent ou un quelqu'un de votre belle-famille demandera votre attention.

Cancer

Dans votre 1er décan, la Lune et Mercure ne s'entendent pas très bien et vous-même aurez du mal avec quelqu'un qui vous parle comme si vous avez quatre ans ! Qu'on soit gentil avec vous, d'accord, mais qu'on vous traite de cette manière, ça vous déplaît profondément. Vous avez intérêt à dire ce que vous pensez et tant pis si l'autre est vexé. 2e décan, le Soleil entame un bon aspect avec vous, propice aux échanges.

Lion

Si vous avez un remarque à faire à un proche, 1er décan, vous serez bien inspiré de prendre des gants car vous aurez affaire à quelqu'un de sensible et de susceptible. Un mot de travers et votre conversation peut mal tourner ! Ne pensez pas que vous serez en défaut de franchise si vous tournez vos propos de manière à ne pas heurter, c'est juste que la sensibilité de chacun est différente.

Vierge

1er décan, c'est le moment de faire des projets, ou d'en concrétiser un. Et si vous fêtez votre anniversaire, croyez-moi, la fête sera mémorable, surtout pour ceux qui changent de dizaine. Nous en reparlerons demain car ceux qui fêteront leur anniversaire pourraient passer un moment un peu exceptionnel. Mais ce sera déjà le début du 2e décan qui, en dépit des restrictions doit avoir le sentiment d'avoir progressé.

Balance

C'est une bonne journée pour dire tout haut ce que vous pensez tout bas et tant pis si cela froisse l'ego de ceux qui vous entourent. Avec Mercure dans votre signe, 1er décan, vous avez le droit de vous exprimer sans mettre de filtres parce que ce que vous direz sera votre vérité. Même si vous craignez de déplaire ! 2e décan, alors que vous êtes toujours très glamour grâce à Vénus, le Soleil commence à vous regarder et vous valorise encore plus.

Scorpion

Loin des yeux, loin du coeur ? Non, ce n'est pas trop votre genre, au contraire. Pourtant, Vénus nous indique que vous pourriez bien ressentir de l'indifférence ces jours-ci, 2e décan. Les choses changeront à partir de demain car Vénus regardera le 3e décan. Du coup, vous retrouverez petit à petit les sentiments qui s'étaient enfuis très provisoirement (né vers le 11/11). 1e décan, la Lune vous transporte ailleurs...

Sagittaire

1er décan, vous risquez de vous angoisser pour pas grand-chose, d'être négatif pendant quelques heures, ce qui ne vous ressemble pas. Mais, heureusement, ça peut vous aider à être encore plus déterminé que vous ne l'êtes déjà. Parfois, comme on dit, il est bon de reculer pour mieux sauter et vous le vérifierez aujourd'hui. 2e décan, le Soleil s'installe pour quelques jours au zénith de votre zodiaque, vous rayonnez !

Capricorne

Vous aurez affaire à une ou des personnes très indécises, à qui vous demanderez de dire franchement ce qu'elles pensent, et qui seront très évasives dans leurs réponses. Du coup, cela vous énervera et vous empêchera de vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Il ne vous est pas conseillé d'insister, revenez-y plus tard et vous obtiendrez ce que vous voulez (1er décan). 2e décan, le Soleil vous envoie des influx spirituellement enrichissants.

Verseau

Ne laissez pas des détails pratiques et sans réelle importance gérer vos humeurs. Même si votre téléphone ou votre ordinateur tombent en panne, tant que ce n'est pas vous qui êtes en panne, tout va bien ! Et si vous n'êtes pas très en forme, c'est normal, vous pensez trop en ce moment, parfois à des choses négatives et votre corps réagit. 2e et 3e décan, il peut y avoir une crise au niveau de la finance: ne paniquez pas !

Poissons

Une journée comme vous les aimez 1e décan, vous vous sentirez bien dans vos baskets et d'ailleurs on vous fera des compliments sur votre bonne mine ou sur la façon dont vous êtes habillé. Vous aurez du plaisir à réussir quelque chose de joli si vous êtes un créatif, ou à vous occuper de vos enfants, voire de ceux des autres. 2e décan, le Soleil entame son opposition avec vous, soyez plus ouvert aux autres.