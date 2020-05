L'horoscope du 30 avril 2020

publié le 30/04/2020 à 05:30

Bélier

Les deux prochains jours seront agréables parce que vous ferez quelque chose d'inhabituel, vous aurez des idées créatives pour profiter du moment présent. Laissez-vous porter, c'est la vie qui décide et ce qu'elle va vous proposer vous plaira. Par ailleurs, vous serez très séducteur si vous êtes du 2ème décan né autour des 8 et 9 avril, et il semble que vous aurez un ticket avec quelqu'un ; un petit flirt sur Internet par exemple pourrait se profiler ou être déjà en cours...

Taureau

Une rencontre entre Mercure et Uranus risque de provoquer de l'anxiété si vous êtes du 1er décan. Vous observez des changements, dérangeants mais nécessaires. Des changements physiques pour les uns, ou dans votre caractère voire dans votre vision de la vie pour les autres. Le Taureau détestant le changement (sauf ascendant Verseau) il est clair que vous n'êtes pas tranquille en ce moment, mais en même temps vous vous découvrez des ressources jusque-là ignorées.

Gémeaux

De nombreux échanges seront au menu et vous qui aimez tchatcher, vous serez servi dans les prochains jours. Mais l'un de vos interlocuteurs brillera par son absence. En effet, votre planète maîtresse Mercure est en conjonction avec Uranus et il se peut que quelqu'un avec qui vous deviez échanger se décommande à la dernière minute. Mais vous êtes adaptable, vous retournerez rapidement la situation.

Cancer

Vous vous sentirez à l'aise 1er décan, simplement parce que vous pourrez satisfaire vos désirs et profiter d'une vie simple. Vous êtes doué pour le bonheur ces jours-ci. Vous voulez jouir de l'instant présent et il se trouve qu'il peut vous combler en vous offrant précisément ce que vous attendez. En particulier si vous êtes né fin juin. Vous avez pris vos distances avec une situation contraignante, vous la voyez différemment.

Lion

La Lune est chez vous et active la dissonance Mercure/Uranus pour ceux de fin juillet. Il se peut que vous ayez compris comment vous devez anticiper une situation. Cela dit, ceux de début août sont probablement aussi concernés par cette obligation d'anticiper quelque chose de potentiellement déstabilisant et qu'ils travaillent à trouver des solutions. Mais ce n'est probablement pas très facile à vivre.

Vierge

Il vous suffira de vous détendre, de relâcher le contrôle, et vous allez passer une très agréable et même surprenante fin de semaine, surtout si vous êtes de fin août. On dirait que vous avez la baraka, ou que vous avez mis toutes les chances de votre côté pour qu'une situation évolue favorablement ; vous avez la confiance des autres, et vous-même avez pris une belle confiance en vous, tout en ayant acquis des certitudes qui vous rassurent et vous sécurisent.

Balance

Vous avez acquis le soutien d'un important personnage et vous avez l'occasion du lui prouver votre reconnaissance en ce moment. La relation semble solide, 1er décan. Ce soutien peut vous aider à mettre un très sérieux projet en place (Saturne en bon aspect avec vous) et il implique une collaboration qui peut s'installer dans la durée. Par ailleurs, né vers les 10, 11 octobre, vous pourriez avoir l'occasion de prendre du bon temps dans les prochains jours, chacun à votre manière.

Scorpion

Né fin octobre, une obligation vous tombera dessus et vous obligera à changer vos plans au dernier moment à moins que vous n'attendiez en vain l'appel de quelqu'un. Bref, vous risquez d'être assez mécontent aujourd'hui. Mais ceux du 3ème décan ne sont pas mieux lotis - pas de jaloux ! - à cause de la dissonance de Mars. En particulier, aujourd'hui et demain si vous êtes né autour du 12/11 ; ne vous étonnez pas s'il y a un problème et si vous êtes obligé de vous battre.

Sagittaire

Le soleil brille pour vous, peut-être parce que vous allez enfin pouvoir vous reposer, repos au cours duquel vous ferez autre chose que vous reposer, évidemment ! On ne vous refera pas. En réalité, même si vous ne partez pas (et vous serez nombreux) vous aurez à bricoler chez vous, ou une obligation familiale à respecter. Né autour des 10 et 11 décembre, méfiez-vous de tout ce qui brille, qui est trop beau pour être vrai, et évitez tout excès concernant la nourriture ou la boisson.

Capricorne

Vous profitez de la conjonction Mercure/Uranus, 1er décan né fin décembre. Un coup de téléphone qui n'était pas prévu pourrait vous surprendre, mais agréablement. Une proposition peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas, en particulier né autour du 28 décembre. Cela dit c'est peut-être déjà dans l'air et vous en aurez confirmation ces jours-ci... Vous êtes vraiment dans une période qui est le début d'une sorte de renouveau.

Verseau

Essayez de ne pas céder à l'anxiété et ne vous stressez pas pour quelque chose que vous anticipez mais qui pourrait ne pas arriver. Sont concernés, ceux nés fin janvier. Et peut-être début février, c'est difficile à savoir avec ces planètes très lentes qui ont un grand rayon d'action... Né autour des 8, 9 février, Vénus vous envoie de bons influx, qui vous donnent une bonne image de vous et améliorent, pour certains, vos relations avec vos enfants ou une personne aimée.

Poissons

Il semble qu'on va vous demander un service, alors que vous aviez prévu autre chose. Ce sera un dilemme : obéir à votre nature serviable ou penser à vous avant tout ? Réfléchissez, est-ce que la personne qui vous demande ce service n'abuse pas un peu, est-ce que ce n'est pas répétitif ? Dans ce cas, il serait bon que vous pensiez à vous, que vous vous libériez d'une tyrannie que vous avez-vous-même instituée vis-à-vis de certains proches à qui vous passez tout !