L'horoscope du 3 mai 2020

publié le 03/05/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 12 avril, vous allez profiter des énergies de Mars jusqu'au 13 mai. Donc si vous avez un projet ou une idée à défendre, vous avez toute liberté pour le faire. En effet, Mars en Verseau vous donne l'impression que tout est possible et que vous allez pouvoir agir comme vous l'entendez, sans avoir de comptes à rendre à personne ; et c'est probablement la réalité. Mais veillez à ne pas transgresser les consignes, vous savez que c'est important pour vous et pour les autres.

Taureau

2ème décan, à votre tour de recevoir Mercure, profitez de la semaine prochaine pour prendre la vie moins au sérieux et utiliser l'humour pour détendre les situations. Bien entendu, vos contacts, échanges et le télétravail seront également favorisés, de même que vos négociations. Et si c'est votre anniversaire, il est possible que vous receviez tout plein de messages qui vous prouveront que vous êtes bien installé dans le coeur de vos proches.

Gémeaux

Vénus et Neptune se regardent de travers et cela va durer plusieurs semaines. Né autour du 10 juin, vous pourriez être sur un petit nuage, loin des réalités matérielles. Mais cet aspect peut aussi produire illusions et désillusions, aussi soyez prudent si vous avez un coup de coeur : Vénus étant conjointe à votre Soleil il est très possible que vous tombiez sur l'homme ou la femme idéale, mais sur le papier ! La réalité pourrait être tout autre.

Cancer

La dissonance Vénus/Neptune ne vous affectera que si vous vous êtes mis quelqu'un en tête et que vous pensez être dans une histoire d'amour. Restez le plus lucide possible. Le problème c'est que souvent, avec Neptune, on n'y voit pas clair, la personne vous semble envoyer des signaux alors que ce n'est peut-être pas le cas et vous bâtissez tout un roman autour de rien de concret. Mais certains pourraient vivre une vraie histoire, qui doit cependant rester secrète.

Lion

C'est dans le domaine de l'amitié que vous pourriez avoir une petite déception, à moins que vous n'ayez caressé un espoir et que celui-ci n'ait été que du vent, 3e décan. Auquel cas, vous pouvez également ressentir de la déception. Si rien de tout cela, on peut aussi penser, avec la dissonance Vénus/Neptune, que vous idéalisez quelqu'un, que vous admirez beaucoup cette personne à qui vous attribuez des qualités qu'elle n'a peut-être pas ; mais vous n'aviez rien vu au départ.

Vierge

Dans votre signe, les choses ne se passent pas bien aujourd'hui pour ceux nés autour des 12, 13 septembre. Vous prenez conscience de la toxicité d'une de vos relations. A mon sens, c'est plutôt un bien, mais peut-être que vous ne le vivrez pas ainsi ! Si vous sentez en tout cas quelque chose de bizarre, parce qu'il n'y a pas de limites de la part de l'autre à sa volonté de vous séduire, ou de vous influencer, vous aurez vraiment raison de prendre du recul.

Balance

Pas sûr que la dissonance Vénus/Neptune vous desserve. Au contraire, les secteurs impactés semblent dire que vous prenez beaucoup de hauteur dans toute situation. C'est-à-dire que vous avez la confiance de ceux qui vous emploient, de vos clients ou de vos partenaires pros et que cela améliore nettement l'image que vous avez de vous-même et celle que vous donnez aux autres. Peut-être êtes-vous un peu trop confiant ? C'est le seul défaut qu'on peut voir à cette conjoncture.

Scorpion

2ème décan, vous recevez l'opposition de Mercure jusqu'à jeudi prochain, c'est le bon moment pour négocier, trouver un accord et peut-être même envisager un contrat. L'aspect étant rapide, comme toujours lorsque Mercure est directe, il sera donc question de cet accord, de cette négociation une journée au total, et même peut-être une demi-journée... Vous pourriez aussi avoir un rendez-vous téléphonique dont l'issue vous contentera (entre mercredi et jeudi).

Sagittaire

Né vers les 11 et 12 décembre, vous risquez de ne pas aimer la dissonance de Vénus et Neptune car vous serez obligé de reconnaître que vous avez fait un mauvais choix. Peut-être pas aujourd'hui, mais le ver est dans le fruit et à terme vous serez totalement lucide sur votre situation. Le problème c'est que cette dissonance va s'attarder et durer jusqu'au 13 juillet minimum : après, Vénus rétrogradera et vous donnera la possibilité de réfléchir tranquillement à votre situation.

Capricorne

2ème décan, donc né après le 1er janvier, Mercure sera toute la semaine en phase avec vous et vous croulerez sous les compliments. Une reconnaissance bien méritée, après les outrages que Saturne vous a fait subir l'année dernière ! Certes, Mercure est rapide mais elle annonce d'autres reconnaissances à venir dans les deux ans, grâce au même bon aspect qu'Uranus va faire avec vous depuis le Taureau et cet aspect est en train de se mettre en place, certains le sentent déjà.

Verseau

Vous n'échapperez pas à une rapide mise au point si vous êtes du 2ème décan. Vous avez des remarques à faire à un proche et vous ne devez pas les garder pour vous. Ce sont des petites choses, mais si elles s'accumulent c'est comme un poison lent, ça finit par vous prendre la tête et surtout par vous pomper votre énergie. Cela dit, si vous êtes du 3ème décan, vous ne manquez pas d'énergie avec Mars sur votre Soleil ! Mais vous pouvez aussi avoir de sacrés coups de pompe !

Poissons

Vous serez parmi les plus sensibles à la mésentente Vénus/Neptune, 3ème décan né autour des 10, 11 mars. Il se pourrait que quelqu'un vous mène en bateau. Ça peut être quelqu'un mais ça peut aussi être une entreprise qui devait faire des travaux chez vous... Si c'est une personne physique, il peut s'agir d'un proche ou d'un enfant dont vous soupçonnez qu'il ou elle vous ment... Il/elle se comporte bizarrement et vous pensez éventuellement à la drogue, à l'alcool, etc.