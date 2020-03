L'horoscope du samedi 28 mars 2020

publié le 28/03/2020 à 05:30

Bélier

Compte tenu de l'aspect entre Lune et Jupiter, il est possible que vous fassiez des achats alimentaires et que vous dépassiez votre budget... parce que vous achèterez trop ! Auriez-vous peur de manquer ? Parfois, vous êtes tellement dans l'action, que réfléchir avant à ce que vous pouvez ou non dépenser vous semble du temps perdu... Malgré tout, quel que soit l'état de vos finances, vous serez satisfait de vos acquisitions.

Taureau

Vous allez passer une super bonne journée, 3ème décan. Vous aurez l'impression que vous avez une bonne étoile et ce sera vrai : votre amoureux/se veille gentiment sur vous. Vous vous sentirez aimé, désiré et votre relation vous semblera parfaite. En outre, vous serez en confiance et ce n'est pas souvent que ça vous arrive. Né après le 13 mai, il n'est pas impossible que vous rencontriez, ou ayez rencontré quelqu'un (sur le Web) qui vous fait frissonner.

Gémeaux

Né en mai, Mars et Saturne sont en conjonction et en bon aspect avec vous. Vous allez probablement devoir prendre une décision drastique, mais elle sera indispensable. Je pense que vous vous êtes posé assez de questions comme ça, maintenant il faut agir avec courage et détermination. Vous avez ces deux " ingrédients ", et vous savez très bien ce que cette décision peut provoquer, mais vous ne pouvez pas faire autrement.

Cancer

Votre signe étant géré par la Lune, son bon aspect avec Vénus, Jupiter, Pluton devrait vous être très utile. Enfin, c'est un/e ami/e qui peut vous être d'un grand secours. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, on peut même penser que cette personne qui veut vous aider pourrait vous faire une proposition qui vous permettra de vous sentir moins " accablé " par ce que vous vivez en ce moment, comme nous tous.

Lion

La conjonction Mars/Saturne n'est pas une sinécure pour ceux de juillet. Tout est ralenti, ce qui est logique et certains projets peuvent stagner, mais pas de découragement. Même si Mars et Saturne restent en conjonction jusqu'au 18 avril et que, comme nous l'avons vu, Saturne va stationner face à vous jusqu'en juillet. Vous pourriez avoir à vous séparer d'un associé ou d'un partenaire, professionnel ou affectif.

Vierge

Une bonne journée aussi, surtout 3ème décan. Vous allez prendre le large grâce à votre imaginaire, vous évader, à moins que vous ne fassiez un grand ménage dans votre tête. Parfois, elle est trop encombrée parce que vous pensez tout le temps, qu'il n'y a plus de place et ça finit par être épuisant. Mais aujourd'hui, vous avez la Force (Lune, Mars, Vénus, Jupiter et Pluton en phase avec vous) et il serait étonnant qu'il n'y ait pas quelque chose qui crée une vraie détente.

Balance

Avec Mars et Saturne qui sont en bon aspect, vous allez être à l'initiative si vous êtes de septembre. Une initiative riche en promesses qui ne peuvent que se concrétiser à terme. Je vous en ai déjà parlé lors de l'entrée de Saturne en Verseau lundi dernier et Mars va également entrer en Verseau lundi qui vient, aussi cela va-t-il renforcer Saturne et vous donner encore plus de détermination à réussir ce que vous avez entrepris, même si tout est à l'arrêt...

Scorpion

Le 3ème décan pourrait être sur un petit nuage, alors que ce n'est pas du tout la même chanson pour ceux d'octobre, qui ont un problème ennuyeux avec un proche. Mars rejoint Saturne en Verseau à partir de lundi, mais la configuration est déjà active et il se peut donc qu'un frère ou une soeur ait un problème. Ou, dans un autre domaine, que vous soyez ennuyé par une question de voisinage. Quoi qu'il en soit, essayez de ne pas y penser sans cesse.

Sagittaire

Si vous avez des petites choses à bricoler chez vous et que ça s'est accumulé, essayez de vous en débarrasser aujourd'hui, vous pourriez même faire un nettoyage par le vide. Surtout si vous êtes né en novembre : Mars arrive à la conjonction de Saturne et l'une va activer l'autre, c'est-à-dire que vous allez prendre une décision drastique. Mais vous pouvez aussi, pour certains, être amenés à prendre des distances avec quelqu'un de proche.

Capricorne

Comme nous l'avons évoqué hier, c'est un peu le bazar pour le 3ème décan, mais en revanche pour le 2ème, un contact téléphonique sera prometteur la semaine prochaine. Ou alors vous aurez des nouvelles qui vous feront plaisir. Les planètes lourdes se sont éloignées de votre décan, définitivement, seule Jupiter reviendra en août et septembre, et à mon avis pour se montrer chanceuse... Mais cela dépend de ses états dans votre thème de naissance.

Verseau

Armez-vous de courage, natif du 1er décan, la conjonction de Mars et de Saturne, qui s'est installée, vous invite à agir avec sagesse et pondération, en êtes-vous capable ? Vous aimeriez avancer plus vite, mais Saturne vous demande de considérer que le temps est indispensable à votre affaire et que ce n'est pas le moment d'être impatient, cela ne servira à rien qu'à vous fatiguer.

Poissons

2ème décan, Mercure aborde votre décan et revient aux positions de mi-février. Dès lundi vous pourrez peut-être enfin parler à quelqu'un qui ne vous répondait plus. Ça peut très bien se manifester autrement : une " chose " vous pensiez peut-être oubliée, mais qui revient sur le tapis en début de semaine et dans un registre positif pour la plupart d'entre vous. A moins que Mercure ne soit vraiment très mal disposée dans votre thème de naissance.