L'horoscope du 21 février 2020

publié le 21/02/2020 à 05:30

Bélier

Prévoyez une journée assez excitante, apparemment vous serez très impatient, voire trop et vous risquez de mal faire quelque chose, ou de vous fritter avec quelqu'un. Cela ne concerne, a priori, que ceux du 1er décan qui reçoivent Mars au zénith de leur zodiaque. N'essayez pas non plus de mettre la pression sur ceux qui travaillent avec vous, sur votre boss (voire un parent, selon votre âge). Le mieux est d'attendre que le ciel s'apaise (dimanche).

Taureau

Lune et Uranus sont fâchées ce matin et si vous êtes du 1er décan, vous éprouverez des émotions contradictoires suite à un projet de la direction de votre entreprise. Ou à un changement à sa tête. Si vous ne travaillez pas, il se peut que vous ayez prévu quelque chose et que ce soit annulé, ou que vous-même soyez obligé d'annuler pour X raison. En tout cas, les mêmes qui reçoivent cette dissonance, reçoivent aussi des influx positifs de Mars : apparemment votre réaction sera la bonne.

Gémeaux

Vous partez peut-être en vacances ? En tout cas, cette fin de semaine sera marquée par un fort désir d'évasion, mais les contraintes budgétaires seront un frein pour certains. Vous me direz, c'est normal, tout le monde ne peut pas se payer des vacances en milieu d'année, même si les enfants sont, eux, en vacances. Et parfois, on ne peut même pas les envoyer quelque part, faute de moyens. Mais vous n'êtes pas sans ressources quand il s'agit de trouver des solutions = les grands-parents ?

Cancer

Évitez de céder au désir de rendre la pareille, 1er décan. Si vous vous sentez agressé par quelqu'un, le salut sera dans la fuite et non dans une surenchère d'agressivité. Mars s'oppose à vous et vous ne serez pas en position de force, aussi inutile de vous mettre à l'épreuve ; pour ce genre de choses, il faut attendre son heure, c'est-à-dire le moment où vous vous sentirez plus fort et où votre riposte sera à la hauteur. Et ce n'est pas aujourd'hui.

Lion

1er décan, la dissonance Lune-Uranus vient vous rappeler que rien ne dure et que, peut-être, il faut que vous soyez le seul à être responsable de votre stabilité professionnelle. C'est-à-dire qu'il serait peut-être bon que vous soyez votre propre patron, par exemple, et que si vous avez un savoir-faire, vous montiez votre petite entreprise. Vous pouvez aussi décider de vous doter d'une formation à un nouveau métier, cela peut être une solution envisageable.

Vierge

Vous avez un important travail à présenter, 1er décan ? Ne cédez pas à la nervosité, même si vous avez le trac. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour vous calmer. Vous n'êtes pas le signe du soin pour rien, vous êtes au fait de toutes les techniques de relaxation, de respiration, de méditation, enfin tout ce qui peut vous permettre de rester zen. En outre, vous disposez d'un bon aspect de Mars et d'Uranus, qui vous promet la réussite d'une entreprise.

Balance

Vous êtes peut-être mal fichu, ou vous avez mal quelque part, mais cela ne vous empêchera pas de briller ou en tout cas d'avoir une satisfaction dans votre travail. Cette satisfaction peut aussi provenir d'une activité annexe, de type artistique, que vous pratiquez les week-end ou pendant les vacances. Or vous pourriez être en vacances (zone B) et avoir du temps devant vous pour faire ce que vous aimez. Mais les enfants, et comment les distraire, pourraient être une préoccupation.

Scorpion

La dissonance entre Lune et Uranus risque de donner du grain à moudre à ceux du 1er décan, elle vous rappelle qu'il faut peut-être enfin accepter de tourner une page. D'ailleurs, Saturne arrive bientôt en Verseau et la réalité du changement s'imposera à vous, que vous le vouliez ou non. Pourquoi ne pas lâcher prise dès à présent ? Cela dit, il se peut que vous ayez des soucis en famille, ou à cause de votre logement : un déménagement non souhaité ?

Sagittaire

Un petit déplacement pourrait être au programme, mais il risque d'être un peu problématique et stressant aujourd'hui, alors que demain vous serez en roue libre. Le mieux serait donc d'attendre demain, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence parce que l'un de vos proches est malade et que vous devez aller le voir, par exemple. A priori, cela ne concerne que ceux du 1er décan, alors que tout se passe bien semble-t-il pour une grande partie du 2ème décan.

Capricorne

Vous pourriez vous faire du souci, mais provisoirement, parce qu'un transfert d'argent ne s'est pas fait, ou que la somme reçue ne correspond pas à ce que vous attendiez. Et c'est toujours en fin de semaine que ce genre de choses arrive, quand personne n'est à son poste pour cause de RTT ou de vacances. Mais ne vous énervez pas, surtout 1er décan, vous règlerez la question lundi. En attendant, il est vrai que vous y penserez un peu trop ce week-end.

Verseau

La Lune est chez vous, 1er décan et s'est fâchée avec Uranus hier soir, donc vous avez probablement ruminé une partie de la nuit. Il va falloir vous détendre aujourd'hui. Dans ce cas, il est impératif de trouver un dérivatif à vos pensées : lisez, regardez la télé, faites quelque chose qui empêchera votre cerveau de rester en polarisé sur le même sujet, car c'est exactement ce qu'il veut ; donnez-lui d'autres informations à traiter, des informations qui viennent de l'extérieur et non de l'intérieur.

Poissons

Je ne sais pas ce que vous avez fait cette nuit, mais on dirait que vous avez mal dormi, ou que vous avez rêvé que vous courriez le marathon de Paris et vous êtes épuisé. Il va falloir tenter de récupérer dans la journée, en faisant une petite sieste si possible. Même 10 minutes suffiront à vous requinquer. Sauf si vous passez votre journée à vous faire du souci, 2ème décan surtout, parce que vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un ou que vous êtes en bisbille avec un proche.