L'horoscope du 1er mai 2020

publié le 01/05/2020 à 05:30

Bélier

Né entre le 9 et le 15 avril, vous profitez des bons influx de la Lune et de Vénus. Il n'est pas impossible que vous côtoyez quelqu'un avec qui vous aurez un bon feeling. En tout cas, vous serez d'accord sur le plan des idées, vous vous comprendrez au quart de tour et rien ne dit que cela ne va pas évoluer de manière positive. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, avec Vénus en Gémeaux vous n'avez peut-être pas envie de vivre quelque chose de sérieux.

Taureau

Il n'y a pas photo, le ciel est plus bienveillant qu'hier, même si vous avez encore du mal, 1e décan, à vous débarrasser de certaines pensées qui vous créent du stress. La solution est peut-être de vous confier à un membre de votre famille, ou de rester tranquillement sans rien faire et essayer de vous distraire, de changer le fil de vos pensées si vous le pouvez. Mais vous réconforter avec de la nourriture ne sera pas la bonne solution !

Gémeaux

Il y a une harmonie entre Lune et Vénus, favorable à ceux nés entre le 9 et le 16 juin, vous pouvez être sûr de passer une journée des plus agréables, voire amoureuse. Vous le savez, Vénus est en train de stationner dans votre signe, précisément " sur " le Soleil de ceux nés aux dates citées et il y a de grandes chances pour que l'amour prenne de la place, et même plus de place. Mais attention à un excès d'idéalisation ce week-end, surtout né vers le 11 juin.

Cancer

C'est encore une bonne journée pour pratiquement tout le signe, vous pourrez buller sans aucune culpabilité, en vous offrant des petits plaisirs bons pour le moral. Ne vous mettez pas trop de limites et acceptez de ne prendre que le bon, le positif, ce qui vous fait du bien. Rejetez le reste ! Le Soleil en Taureau éclairant votre secteur d'amitié, c'est peut-être aussi une bonne journée pour échanger avec vos amis et même faire des projets avec eux.

Lion

Dans votre signe, la Lune flirte avec Vénus. Né du 11 au 17 août, cela va faire votre journée. Ne prévoyez que des bons moments, peut-être virtuels, avec votre chéri/e. Et c'est même peut-être le fait de vous y préparer qui vous fera le plus plaisir parce que, ce que vous imaginerez sera peut-être plus agréable que la réalité. Né autour du 29 juillet, vous êtes encore sous le coup de la conjonction Mercure/Uranus qui a pu correspondre à une information déstabilisante.

Vierge

Est-ce que vous appréciez les jours fériés ? J'ai l'impression que vous vous embêterez, surtout si vous êtes de ces Vierge qui adorent leur travail et ont hâte de le retrouver. Eh oui, ça arrive que le travail soit une source d'équilibre, et c'est d'ailleurs ce que disait Freud, que l'équilibre consiste à être autant investi dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale que dans son travail. Mais si vous mettez tout dans le travail, il y a forcément un déséquilibre dans votre vie.

Balance

Vous serez aux anges grâce à l'harmonie Lune-Vénus, peut-être parce que vous aurez du temps libre et surtout l'esprit libre : cela ne vous arrive pas souvent cette année. Vous avez à la fois beaucoup plus de travail que d'habitude, plus des tracasseries en famille, avec des membres de la famille - ou alors il y a des problèmes dans la maison elle-même, peut-être des travaux à y faire ; ou une histoire de partage d'un bien. Bref, vous n'êtes pas tranquille...

Scorpion

La bonne entente entre Lune et Vénus éclaire le secteur qui gère vos situations de crise, surtout né entre le 11 et le 17 novembre. Un arrangement pourrait avoir été trouvé ; c'est pour cette raison que vous serez plus détendu aujourd'hui. Par ailleurs, 1er décan, essayez de profiter de ce 1er mai pour remettre de l'ordre dans votre tête, ou dans l'une de vos relations qui a souffert et qui souffre peut-être encore d'une difficulté à comprendre l'autre et inversement.

Sagittaire

Pour vous aussi la conjoncture de ce 1er mai est cadeau, surtout né entre le 10 et le 17 décembre. Les tendres et même amoureux échanges sont au menu de la journée. Il y aura de la gaieté dans l'air, vous serez un peu plus charmeur que d'habitude et il se peut que votre attitude plaise à votre chéri/e. Sûrement votre conjoint, votre ami/e de coeur... Cela dit, vous pourriez faire une rencontre sur un réseau social.

Capricorne

Mercure et Uranus vous veulent encore du bien 1er décan, vous allez peut-être faire quelque chose d'inhabituel et certains auront la nette impression de revivre. Vous avez sûrement déjà ressenti cela, étant donné que l'aspect responsable s'est présenté l'année dernière, et se représentera encore en fin d'année et début 2021. Vous n'en avez donc pas terminé avec les évolutions positives que vous propose Uranus !

Verseau

Les plaisirs dans leur ensemble sont mis en avant par l'harmonie entre Lune et Vénus, vous vous sentirez bien dans votre peau, et serez plus tendre avec vous-même. Vous ne l'êtes pas toujours, vous êtes super-exigeant et aucun compliment ne peut vous faire changer d'avis. Pourtant, vous en recevez des tonnes en ce moment... A force, il est vrai que vous pourriez commencer à penser que vous avez une certaine valeur, surtout né entre le 8 et le 15 février.

Poissons

Né fin février, vous progressez dans la découverte d'un nouveau centre d'intérêt, ou grâce à une future formation dont vous sentez qu'elle vous ouvrira des portes. Et ce n'est pas un rêve stérile, c'est une réalité et si ce n'est pas pour maintenant vous avez jusqu'au printemps 2021 pour concrétiser votre projet. Il est possible aussi que vous cherchiez le moyen de prendre votre indépendance, de vous défaire de certaines contraintes.