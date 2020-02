L'horoscope du 13 février 2020

publié le 13/02/2020 à 05:30

Bélier

Né les derniers jours de mars, vous bénéficiez d'une conjonction de Vénus avec votre Soleil, une configuration aussi positive pour vos amours que pour vos gains. Une affaire conclue pourrait vous rapporter, à moins qu'on ne vous verse une prime ou qu'on vous fasse un cadeau pour un service rendu. 2ème décan, un aspect mineur de Mercure peut vous mettre en présence d'une personne qui essayera de vous mentir mais vous aurez le réflexe de mettre ses paroles en doute, heureusement.

Taureau

3ème décan, vous êtes partagé entre l'envie de vous rebeller contre l'ordre établi parce que vous en avez ras-le-bol, et le désir de ne pas faire la moindre vague. Deux attitudes très contraires, dont l'une (la rébellion) peut avoir des conséquences et n'est pas tellement dans votre nature. Vous seriez plutôt du genre, quand vous ne voulez pas de quelque chose, à faire de la résistance silencieuse, à ne pas répondre aux questions ou aux sollicitations, à fuir tout ce qui pourrait être conflictuel.

Gémeaux

Né en mai, vous commencez à recevoir des influx de Saturne qui va bientôt atteindre le Verseau. Une période de stabilité commence mais il faudra tout prendre au sérieux. Avec Saturne il ne faut pas ménager votre peine pour atteindre vos objectifs, seul le travail acharné paye, de même que la rigueur et la discipline. Vous vous les appliquerez à vous-même, mais aussi aux autres, c'est-à-dire à vos proches et à vos collaborateurs ou employés. Mais peut-être y a-t-il un important enjeu ?

Cancer

Lune et Saturne étant en opposition vous serez obligé de contrôler vos émotions 3ème décan, mais cela semble être positif pour vous et pour vos relations avec les autres. Il est vrai que certains peuvent être dans une situation contrariante : solitude, difficultés de communication avec le/la partenaire, choix compliqué à faire, mais avant tout il est important que vous appreniez à mieux gérer vos émotions car elles vous poussent parfois à faire ou dire des choses qui se retournent contre vous.

Lion

Vous êtes un peu privilégié ces jours-ci, surtout 2ème et 3ème décan. En revanche, si vous êtes de juillet, Saturne commence à vous dire qu'il faut ralentir, voire faire une pause. Cela dit, vous risquez aussi d'avoir un choix difficile à faire, un choix qui vous est peut-être imposé et on ne vous laisse aucune latitude... Mais il y a bien d'autres interprétations à cette conjoncture qui est issue du cycle de Saturne : reportez-vous 7 ou 14 ans en arrière et vous aurez une idée de ce qui peut être mis sur le tapis.

Vierge

3ème décan, il y a conflit, entre vous et vous ou avec un membre de votre entourage. Heureusement, vous êtes plus fort et plus solide que vous ne l'avez jamais été. L'aspect de Mars, qui se termine d'ailleurs, est totalement anecdotique, alors que vous recevez des influx bien plus importants et durables de Saturne et Pluton, auxquelles Jupiter ne va pas tarder à se rajouter. Il y a des chances pour que certains aient le sentiment d'exister davantage et de prendre de l'importance aux yeux des autres.

Balance

Dans votre 3ème décan, la Lune n'est pas en phase avec Saturne et il se peut que vous n'ayez pas trop le moral. Mais le travail, l'activité en général sera un bon médicament. Les humeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises sont très volatiles, elles ne s'installent pas durablement et ce sera le cas aujourd'hui ; et comme vous disposez d'influx dynamiques de Mars, si vous êtes dans l'action, si vous dépensez votre énergie, les idées sombres s'éloigneront très rapidement.

Scorpion

C'est Vénus qui domine et, en ce qui vous concerne, elle a une influence, entre autres, sur votre forme 1er décan. Ça devait aller mieux dans votre tête et dans votre corps. Par ailleurs, c'est un aspect léger et qui passe rapidement, mais ne repoussez pas (par exemple) ceux qui vous apprécient et qui ne veulent que votre bien. Vous pensez souvent que les autres sont vos ennemis ou qu'ils sont jaloux (surtout dans le travail) ; mais accordez quand même un peu de crédit à ceux qui sont sincères avec vous.

Sagittaire

3ème décan, si vous avez dans l'idée de présenter un projet aujourd'hui, ou d'aller à votre banque demander un emprunt, oubliez et attendez la semaine prochaine. Mars se glissera lundi dans votre secteur d'argent et ce sera une meilleure conjoncture pour en demander. Il ne faudra pas être trop glouton et solliciter plus que ce dont vous avez besoin. Mars sera en Capricorne un signe qui prône la rigueur, le sens de l'économie... Soyez raisonnable et vous avez des chances d'obtenir ce que vous voulez ; mais ça prendra du temps, sachez-le !

Capricorne

Mars se prépare à entrer dans votre signe et déjà ceux de décembre doivent sentir ses influx très volontaires mais parfois énervants. Une contrariété pourrait se présenter. Et vous lutterez bec et ongles contre celui ou celle qui sera responsable de cette contrariété, probablement un membre de votre famille. Cela dit, cette personne peut aussi avoir un problème qui vous retombera dessus et il faudra alors agir à sa place, en plus de tout ce que vous avez à faire à côté

Verseau

Né fin janvier, vous devriez être drôlement content aujourd'hui, la vie vous fera un petit cadeau et vous en ressentirez de la gratitude. Peut-être que l'argent rentre ? Ou que vous avez flashé sur quelqu'un ? Quoi qu'il en soit, vous êtes au top. 2ème décan, Mercure est en aspect mineur avec vous (né début février), surveillez vos paroles, vous pourriez dire des bêtises, faire un lapsus, révéler quelque chose que vous auriez dû garder pour vous, un secret qui vous avait été confié par exemple.

Poissons

2ème décan, né après le 6 mars, Jupiter et Neptune sont toujours en harmonie, ce qui amplifie l'action de Neptune qui, vous le savez, peut créer beaucoup d'illusions. Donc faites attention, si jamais vous idéalisez quelqu'un ou quelque chose (une religion, une philosophie de vie), vous pourriez être dans l'excès de confiance et vous faire manipuler. Les questions liées à la dépendance, affective ou autre, sont également délicates sous cette conjoncture.