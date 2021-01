L'horoscope 2021 : les prévisions pour l'année du Scorpion

publié le 12/01/2021 à 06:30

1er décan : essayez de ne pas accorder trop d’importance aux événements du début de l’année qui, de toute évidence, ne seront pas très réjouissants : Saturne et Jupiter occuperont un signe en relation avec votre décan et il se peut que vous ayez le sentiment que vos libertés soient très restreintes. Fin janvier, Jupiter vous lâche, Saturne suivra en mars. Vous aurez donc le temps de vous reprendre avant que Jupiter n’arrive en Poissons, en mai, et ne vous fasse voir la vie sous d’autres couleurs, beaucoup plus jolies ! Les uns vont tomber amoureux, les autres pourront se faire remarquer, et enfin les troisièmes pourraient bien devenir parents, si tel est leur souhait. La planète de l'amour, Vénus, ne sera pas chez vous avant septembre (du 10 au 19). Une période agréable, sauf pour ceux né fin octobre. La fin de la semaine du 13 peut vous voir très attristé ou frustré.



2e décan : comme le 1er décan, vous recevrez dès février les influx de Jupiter, la planète occupant alors votre décan jusqu’au 16 mars. Vous pourriez alors voir la famille s’agrandir par le biais des mariages et des naissances. Vénus, cette année, vous sera favorable du 10 au 18 juin, une période où vous serez en confiance et où vous pourrez vous détendre. Mais elle ne sera pas chez vous avant le 19 septembre (jusqu’au 28) et sa rencontre avec Uranus ne sera pas sans incidents et remous...



3e décan : il faut reconnaître que dans l'ensemble, vous serez peut-être le plus favorisé cette année. Jupiter (du 16 mars au 13 mai, et en fin d’année) amplifiera tout, et dans le meilleur des cas, vous pourriez si tel est votre souhait, accueillir un nouveau membre dans la famille, enfant ou pièce rapportée. Cependant, évitez de vouloir absolument faire le bien de ceux que vous aimez malgré eux. Vous verrez, tout se passera bien. Surtout du 28 septembre au 7 octobre, quand Vénus illuminera votre décan.