INVITÉ RTL - Hôpital : "Le système est vicié", déplore Mathias Wargon, qui plaide pour une réforme "intégrale"

Ce mercredi 16 novembre sort Premières urgences, un documentaire d'Éric Guéret sur le service des urgences de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis vu de l'intérieur par les médecins qui le composent : parmi eux, Mathias Wargon et Amin Bouheniche. Le premier est le chef du service, l'autre est interne dans ce même service.

Un long-métrage qui prend le pouls d'un secteur en crise, en rendant compte du quotidien du service d'urgences durant six mois. "Les internes sont des médecins", rappelle avant tout Mathias Wargon, qui souligne que les internes, "ont des responsabilités de médecins" et doivent être rémunérés en conséquence.

Des médecins contraints de faire face aux aléas des flux de patients et du manque de moyens. Au cours du film, Mathias Wargon explique que "l'imprimante, c'est le symbole de ce qui ne va pas à l'hôpital". Un constat que confirme l'intéressé ce mardi 15 novembre au micro de RTL : "En fait, l'hôpital il s'use et tout s'use, ce n'est pas remplacé assez vite. On n'accepterait pas de travailler dans ces conditions-là dans une entreprise normale". Et de préciser que, le matériel étant soumis à rude épreuve du fait d'une activité sans interruption, la maintenance devrait être faite en conséquence.

Quand vous avez un immeuble qui s'effondre, il faut le reconstruire Mathias Wargon

Concernant l'avenir de l'hôpital, Mathias Wargon se veut on ne peut plus clair : "Il faut une réforme intégrale du système de santé" car "le système est vicié", assure-t-il. Le médecin plaide pour "un soutien en ville" afin de mieux soigner les personnes âgées. Il souhaite également que les infirmières et kinés puissent "accéder aux patients directement, pas sous la direction d'un médecin" et prendre des décisions.

Enfin, le soignant aimerait que davantage de fonds soient injectés pour rétablir le bon fonctionnement des urgences et mieux accompagner les personnes âgées. "Quand vous avez un immeuble qui s'effondre, il faut le reconstruire. Ce n'est pas la cabane au fond du jardin qui va le remplacer", conclut-il.

