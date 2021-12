Seringue et vaccin contre le Covid (image d'illustration)

Y a-t-il un vaccin plus efficace qu'un autre ? Combien faudra-t-il de doses ? Sont-ils vraiment efficaces contre le variant Omicron ? Autant de questions se posent alors que nous sommes en plein cœur de la cinquième vague de coronavirus. Daniel Floret, vice-président de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé (HAS) va justement tenter d'y voir plus clair.

Le vaccin Moderna bénéficie toujours d'une suspicion contrairement au Pfizer. Pourtant, il n'y a pas vraiment de différence. "Ce sont des vaccins qui sont tout à fait assez proches l'un de l'autre, d'un point de vue de leur composition et qui sont également assez proches du côté de leur efficacité. Avec peut-être même un petit avantage de Moderna par rapport à Pfizer." explique alors Daniel Floret.

Dans son dernier avis, le Conseil scientifique s'est interrogé. Il a mentionné la possibilité d'un changement de dosage du sérum de vaccin Moderna. Tout cela pourrait alors alimenter les craintes chez certains.

"Le vaccin Moderna a été évalué et utilisé avec une concentration d'antigènes de 100 microgrammes et pour la pratique des rappels, la firme a développé un vaccin comportant la moitié moins d'antigène, 50 microgrammes. Les études ont montré, qu'on avait une aussi bonne réponse en rappel avec 50 microgrammes qu'avec 100 microgrammes. Ce qui fait que pour les doses de rappel, il est recommandé de faire 50 microgrammes au lieu de 100." explique le vice-président de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

