Des soupes de potiron mal stérilisées rappelées par Liebig

publié le 03/11/2019 à 23:31

Le groupe européen Continental Foods, qui détient une dizaine de marques alimentaires, a procédé au rappel de briques de soupe Liebig, comme le rapportent nos confrères de La Voix du Nord, ce dimanche 3 novembre. Le produit concerné, un velouté de potiron vendu seul (1L) ou par lot de deux (2L), est notamment distribué dans les magasins Cora.

Pour justifier ce rappel, le groupe alimentaire évoque un "manque de stérilité" engendré par un défaut de packaging, de matière première ou encore d'une malfaçon dans le procédé de stérilisation.

Les lots concernés sont les suivants : J225 et J226. Ils portent les code-barres 3036810350278 et 3036811357764 et leur date de durabilité minimale est établie au 11/2020. Les lots doivent être rapportés au point de vente pour remboursement ou échange. Un numéro Crystal, le 09 69 32 06 91, a été créé pour tout consommateur souhaitant bénéficier de plus amples informations.