Comment éviter les substances toxiques dans ses vêtements ?

publié le 04/07/2018 à 18:12

En cette période de soldes, vous allez certainement vouloir porter immédiatement vos nouveaux achats. Mauvaise idée, car l'agence sanitaire Anses a alerté mercredi 4 juillet sur les substances toxiques présentes dans les vêtements.



Dans un rapport publié ce mercredi, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation et de l'environnement (Anses) a donné les résultats d'une étude qu'elle mène depuis 2017 sur les allergies ou irritations cutanées provoquées par le contact avec certains vêtements.

En analysant une quarantaine d'articles neufs (vêtements et chaussures), l'agence a identifié plusieurs produits chimiques à l'origine de ces réactions cutanées, parmi lesquels la benzidine, le chrome 6, ou le nickel. Sur Europe 1, Christophe Rousselle, chef de l’Unité d’évaluation des substances chimiques à l'Anses, a indiqué "sur une centaine de substances analysées, une dizaine est allergènes, irritantes voire cancérigènes."

Laver ses vêtements avant la première utilisation

Pour minimiser les risques d'allergies, il est primordial de laver ses nouveaux vêtements, avant la première utilisation. Passer ses vêtements à la machine à laver permet de détruire en partie ces substances chimiques.



Mais le lavage n'élimine pas la totalité des substances nocives, et peut parfois libérer des substances à risques pour les peaux sensibles. Si une irritation ou une allergie apparaît après l'achat de chaussures ou vêtements neufs, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un dermato-allergologue, qui pourra déterminer l'éventuelle substance responsable.

Responsabiliser les distributeurs

Sans viser une enseigne en particulier, l'Anses appelle à une responsabilisation des distributeurs. Elle recommande aux responsables de la commercialisation de chaussures et d'habillement de "s'assurer auprès de leurs fournisseurs de l'absence de substances CMR [cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction] ou sensibilisantes ou irritantes cutanées dans les articles".



Car ces produits ne sont pas indiqués dans les étiquettes. L'agence recommande ainsi la mise en place d'un système d'étiquetage sur les risques d'allergies comme il en existe pour les cosmétiques et les aliments.



L'étude doit encore se poursuivre jusqu'en octobre avec des médecins et des patients pour identifier d'autres substances en cause.