publié le 08/10/2019 à 15:52

Octobre Rose s'efforce de sensibiliser et d'informer sur le cancer du sein. 58.000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans. Derrière ce terrible chiffre, on retrouve 99% de femmes, et un peu moins d'1% d'hommes. Selon la Ligue nationale de lutte contre le cancer, entre 500 et 600 hommes sont diagnostiqués chaque année d'un cancer du sein en France.

Le père de la chanteuse américaine Beyoncé Knowles a récemment donné un coup de projecteur sur cette pathologie, qu'il a lui-même contracté, en partageant son expérience sur une chaîne américaine.

Il raconte avoir repéré une tâche de sang sur son tee-shirt plusieurs jours de suite. Alerté par ce symptôme, il a suivit une série d'examens qui a révélé la présence de cellules cancéreuses dans ses tissus mammaires. D'autres signes peuvent alerter, comme des grosseurs sous les pectoraux ou les aisselles.

Le docteur William Jacot, de l'institut du cancer à Montpellier, déplorait en 2015 dans Le Figaro, que beaucoup de cancers du sein affectant des hommes étaient détectés trop tard. Le médecin imputait cela au fait qu'il n'existait presque pas de prévention. Les choses semblent pourtant évoluer lentement depuis, une autre star américaine, l'acteur Mark Ruffalo a, par exemple, récemment participé à une campagne de sensibilisation à cette maladie.

Un dépistage et un traitement presque similaire pour les hommes et les femmes

L'Institut national du cancer a relevé les facteurs favorisant le développement de cette pathologie chez les messieurs. L'âge est en première positon, la plupart des hommes diagnostiqués avec un cancer du sein ont une soixantaine d'années. D'autres causes sont héréditaires. La mutation du gène BRCA2 augmente, par exemple les risques de contracter la pathologie. Il est aussi fortement conseillé aux personnes ayant plusieurs membres de leur famille atteints d'un cancer du sein d'effectuer un dépistage.

Des maladies telles que la cirrhose peuvent également permettre aux cellules cancéreuses de se développer. Des facteurs comme l'obésité, la consommation d'alcool ou des problèmes aux testicules doivent aussi être surveillés.

Pour se faire dépister, il est possible d'effectuer une mammographie, ou une échographie. Si la maladie est détectée, la prise en charge médicale est la même que pour une femme. Suivant le stade du cancer, le traitement peut comprendre des opérations (mammectomie, tumorectomie), de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de l’hormonothérapie. Cette dernière permet de réguler les hormones pour éviter les récidives de la maladie et favoriser une rémission complète.

D'après la Société canadienne du cancer, le taux de survie pour un patient après 5 ans de maladie est de 96% lorsque la pathologie est détectée à son premier stade.