publié le 16/04/2018 à 04:10

Les dirigeants et joueurs monégasques n'avaient pas de mots assez forts, après la rencontre, pour décrire l'humiliation vécue dimanche soir au Parc des Princes. Pour le défenseur Andrea Raggi, c'était un "match catastrophique". Après la défaite 7 buts à 1 face au PSG, le vice-président de Monaco Vadim Vasilyev a exigé de ses joueurs "une réponse à partir de samedi contre Guingamp". "Félicitations à Paris, ils ont remporté le titre de manière spectaculaire, c'est un grand champion, a déclaré Vasilyev, très marqué, face à la presse. "Pour nous, c'est un scénario catastrophe. Les seuls qui ont été à la hauteur, ce sont nos supporters qui ont poussé l'équipe."



"Nous allons tout faire pour les rendre fiers à partir du prochain match", a encore déclaré le dirigeant monégasque, alors que le club a annoncé sur son compte Twitter qu'il allait "rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir". "Nous avons pris un knock down, mais pas un knock out. A nous de chercher cette deuxième place. Je ne veux pas revivre ce scénario et j'attends une réponse de mes joueurs à partir de samedi contre Guingamp", a encore dit Vasilyev.



L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V — AS Monaco ¿¿ (@AS_Monaco) April 15, 2018

Pour Andrea Raggi, "c'est le foot. Il faut lever la tête parce qu'on est encore deuxième, et l'objectif c'est cette deuxième place. On a quatre points d'avance sur Lyon et Marseille et il faut rester concentrés lors des cinq derniers matches". "Franchement, la seule chose que je me sens de dire, c'est pardon aux supporters, a encore dit Raggi. Paris est une super équipe qui joue très bien au foot mais nous, ce soir, on était trop faible. Tu prends 1, 2, 3, 4 buts en 10 minutes, après les jambes sont mortes."