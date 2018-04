publié le 17/04/2018 à 11:31

La main "innocente" de l'animateur de France Télévisions Samuel Etienne en a décidé ainsi le jeudi 1er mars dernier : pour la quatrième fois de l'histoire de la Coupe de France, il y aura un club de 3e division en finale de cette édition 2017-2018. Ni Nîmes (1996), ni Amiens (2001), ni Quevilly (2012) ne s'étaient imposés face à Auxerre, Strasbourg et Lyon.



En 2018, un mardi soir, le 8 mai, le vainqueur du duel entre équipes de Ligue 1 Caen-PSG retrouvera Les Herbiers ou Chambly. Le petit club vendéen et son homologue de l'Oise s'affrontent à Nantes, mardi 17 avril (21h). Une rencontre qui renvoie forcément à la magie de la Coupe, où les plus petits sont parfois capables de renverser les gros, où les épopées entretiennent la légende.

Les Herbiers-Chambly ne sera pas gratuit

Pourtant, les Françaises et des Français ne pourront pas regarder cette rencontre gratuitement, en clair. Pour savoir lequel des deux "Petits Poucets" ira en finale, il faudra être abonné à la chaîne Eurosport 2.

France TV, l'autre diffuseur de la compétition, a choisi de diffuser Caen-PSG sur France 3 mercredi 18 avril (21h05). Vous pourrez tout de même vivre Les Herbier-Chambly en direct commenté sur RTL.fr.

Strasbourg sorti par Chambly, Auxerre et Lens par Les Herbiers

Entre Chambly (environ 10.000 habitants), 15e du National avec 33 points, et Les Herbiers (environ 12.000), 19e avec 36 points, difficile de distinguer un favori. Les deux clubs ont débuté leur parcours début octobre 2017.



Chambly s'est défait de Labourse (District Artois), Virois (6e division), Haguenau (5e), Avallon (5e), Châteauroux (2e), Granville (4e) et Strasbourg (1re) ; Les Herbiers de Coulaines (District Sarthe), Châteaubriant (District Loire-Atlantique), Balma (District), Romorantin (4e), Augoulême (5e), Saint-Lô (5e), Auxerre (2e), Lens (2e).