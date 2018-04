Coupe de France : Chambly rêve d'une finale au Stade de France

publié le 16/04/2018 à 13:18

"C’est complètement fou ce qui nous arrive. Quand Walter, mon père, a fondé le club en 1989 qui aurait pu imaginer cela. Nous notre objectif était de rapidement accéder à la Division d’honneur" lance Fulvio Luzi le président du club qui avec son frère Bruno, entraîneur de l’équipe, ont toujours du mal à contenir leur émotion lorsqu’ils parlent de ce papa décédé le 28 février dernier lors de l’historique qualification du club pour les demi-finales de la coupe de France.



"Cette victoire 1-0 contre le RC Strasbourg nous n’avons pas pu la savourer. La blessure était tellement immense, indescriptible", reprend Bruno. "Alors pour lui, pour tous ceux qui croient en nous, nous allons tout faire pour aller au Stade de France".

Mais avant, mardi 17 avril, il va falloir passer l’obstacle Les Herbiers. Une rencontre qui va se jouer au stade de la Beaujoire de Nantes et devant plus de 35.000 spectateurs tout acquis à la cause des Vendéens qui comme Chambly évolue en National.

"Le match de notre vie"

"Ce sont eux qui ont la pression, pas nous", lance Lassana Doucouré le buteur Camblysien. "Si ce soir-là nous ne jouons pas le match de notre vie alors autant rester chez nous", reprend le défenseur Anthony Soubervie qui avec tout le groupe est parti dimanche de l’Oise pour aller se mettre au vert près de Nantes.





Pour cette commune dortoir de 10.000 habitants située à seulement 33 kilomètres du stade de France, cette demi-finale est également un rendez-vous historique. Tout le centre bourg du village est décoré de bleu, noir et jaune, les couleurs du club. Et mardi soir, un écran géant sera installé sur la place de la mairie pour assister à la rencontre



"C’est formidable pour Chambly . Vous vous rendez compte. Nous sommes un patelin et nous jouons une demi finale de coupe de France", lance le patron du bar PMU. "Sans hésiter nous avons décoré notre vitrine", reprend la boulangère dont le fils porte le maillot du club dédicacé par les joueurs.



Enfin autre soutien et de taille pour le club, le chanteur Francis Lalanne, grand amateur de foot et supporter du FC Chambly a composé une chanson spécialement pour l’événement.