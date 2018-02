VIDÉO - Sochaux-PSG : quand Dani Alves se retrouve gardien de but

publié le 07/02/2018 à 12:44

La scène n'a duré qu'une poignée de secondes mais restera comme l'une des plus fortes de la soirée, voire de la saison. Après l'expulsion directe du gardien allemand Kevin Trapp pour une faute en dehors de la surface sur le Sochalien Thomas Robinet (90e minute), le défenseur brésilien Daniel Alves s'est retrouvé gardien de but du PSG pour terminer la rencontre.



Pourquoi Unai Emery n'a-t-il pas choisi de remplacer un joueur de champ par son deuxième gardien en Franche-Comté, Alphonse Areola, comme cela se fait dans ce cas de figure ? Car l'entraîneur espagnol avait déjà procédé à ses trois changements autorisés aux 68e (Javier Pastore à la place de Marco Verratti et... Daniel Alves à la place d'Edinson Cavani) et 73e minute (Thiago Motta à la place de Lassana Diarra).

Il fallait donc qu'un joueur de champ se dévoue pour prendre place dans la cage. L'expérimenté brésilien (34 ans) a donc enfilé les gants et le maillot rouge de Trapp pour faire face au dernier coup-franc sochalien. S'il était allé au fond des filets, cela n'aurait rien changé puisque le PSG menait 4-1. Alves n'a même pas eu à intervenir, la tentative de Florian Tardieu étant contré par le mur parisien.

Coupe de France : résultats et programme des 8es

Mardi 6 février :

Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille (L1) : 0-9

Auxerre (L2) - Les Herbiers (N1) : 0-3

Sochaux (L2) - PSG (L1) : 1-4



Mercredi 7 février :

18h30 : Metz (L1) - Caen (L1)

Chambly (N1) - Granville (N2)

Lens (L2) - Troyes (L1)

21h00 : Montpellier (L1) - Lyon (L1)



Jeudi 8 février :

21h00 : Grenoble (N1) - Strasbourg (L1)