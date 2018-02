publié le 06/02/2018 à 18:00

Bien placé dans la course à la 2e place en championnat, encore engagé en Ligue Europa (16e de finale contre Braga les jeudi 15 et 22 février), Marseille n'a pour autant pas renoncé à ses ambitions en Coupe de France. Vainqueur en prolongation face à Valenciennes (Ligue 2) en 32es et dans le dernier quart d'heure à Épinal (National), l'OM a encore évité un club de L1 en 8es.



C'est à Bourg-en-Bresse, 18e de L2 et tombeur de Toulouse au tour précédent que se rendent les hommes de Rudi Garcia, mardi 6 février (18h30). L'objectif est double : maintenir la dynamique de succès et donner du tempos de jeu aux habituels remplaçants (Aymen Abdennour, Kostas Mitroglou, Lucas Ocampos...).

L'autre rencontre de ce début de soirée oppose Auxerre (11e de L2) aux Herbiers. Le club de la commune de Vendée, qui évolue en National (3e division française) est présent à ce stade de la compétition pour la deuxième fois après son épopée de 1999-2000. En soirée (21h05); le PSG se rend à Sochaux (7e de L2).

19h15 - Ouverture du score des Herbies à Auxerre, sur un penalty de Rocheteau. 0-1. 45e.



19h10 - Mitroglou signe le doublé, ça fait 5-0 pour l'OM à Bourg-en-Bresse.



18h49 - Bourg-en-Bresse prend l'eau, Mitroglou place sa tête, 0-4. 20e.



18h45 - 3e but marseillais signé Lucas Ocampos, servi par un Kostas Mitroglou altruiste. 0-3. 16e.



18h42 - Et de 2 pour l'OM, Dimitri Payet s'offre un coup franc direct su droit. 0-2. 13e.



18h39 - L'OM ouvre le score par Luiz Gustavo d'une frappe lointaine du gauche. 0-1. 10e. Malgré sa présence à la soirée d'anniversaire de Neymar dimanche soir, le milieu brésilien est bien titulaire, et ça paie.

Coupe de France : le programme des 8es de finale

Mardi 6 février :

18h30 : Bourg-en-Bresse (L2) - Marseille (L1)

Auxerre (L2) - Les Herbiers (N1)

21h05 : Sochaux (L2) - PSG (L1)



Mercredi 7 février :

18h30 : Metz (L1) - Caen (L1)

Chambly (N1) - Granville (N2)

Lens (L2) - Troyes (L1)

21h00 : Montpellier (L1) - Lyon (L1)



Jeudi 8 février :

21h00 : Grenoble (N1) - Strasbourg (L1)