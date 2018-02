Football : Tony Chapron suspendu trois mois ferme après son tacle sur Carlos

publié le 01/02/2018 à 23:51

Une sanction lourde. L'arbitre Tony Chapron, au cœur de la tourmente pour avoir taclé un joueur lors de Nantes-PSG, a écopé d'une suspension de trois mois ferme, plus trois avec sursis, a annoncé la Ligue de football professionnel ce jeudi 1er janvier au soir, après son audition devant la commission de discipline.



Cette sanction permet tout de même à l'arbitre de 45 ans d'envisager un retour en Ligue 1, avant sa retraite sportive, prévue en fin de saison. Il pourra ainsi tenter de faire oublier son geste malheureux, survenu le 14 janvier, et qui avait fait la Une de la presse sportive européenne et suscité l'emballement sur les réseaux sociaux.

Resté près de deux heures au siège parisien de la LFP, de 19h25 à 21h15, Tony Chapron n'avait pas souhaité faire de commentaire en attendant le verdict. C'est son avocat, Maître Samuel Chevret, qui avait pris la parole, pour saluer la "sérénité" de la discussion avec la commission.

"Les débats se sont déroulés de manière sereine, ce qui contraste avec l'emballement, voire le lynchage médiatique. M. Chapron a confirmé la version donnée depuis le début, à savoir un mauvais réflexe", avait-il expliqué.

Un geste qui avait suscité l'indignation

Dans le milieu du foot, c'est peu dire que le geste de Chapron avait fait réagir. "Je sais que c'est très difficile d'arbitrer, mais il faut qu'il se remette en question de temps en temps parce que si nous on fait ça, on prend dix matches" de suspension, avait lâché le milieu de terrain nantais Valentin Rongier, interrogé sur Canal+ juste après la rencontre.



Les faits remontent au 14 janvier, dans les dernières secondes du match Nantes-PSG (0-1), comptant pour la 20e journée. Tony Chapron se rend coupable d'un croche-patte sur le Nantais Diego Carlos qui l'avait involontairement fait tomber. Dans la foulée, l'arbitre sort un deuxième carton jaune contre le défenseur, synonyme d'exclusion.



Le lendemain, l'arbitre est suspendu jusqu'à nouvel ordre par la direction technique de l'arbitrage et présente "ses excuses" au joueur, en évoquant un "geste maladroit" et "inapproprié", tandis que le carton rouge est annulé. Son tacle a été détourné à l'envi sur les réseaux sociaux, parfois accompagné du mot clé "Chapron rouge" ou comparé au film "Shaolin soccer", qui mêle football et arts martiaux.