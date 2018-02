Lille-PSG : "Le but de Cavani n'aurait pas dû être accepté", arbitre Pascal Praud

publié le 03/02/2018 à 21:53

Rugby et football ont largement occupé les discussions de l'émission On refait le match avec Pascal Praud, ce samedi 3 février en début de soirée. Alors que le PSG a battu Lille à domicile 3-0, en rugby, le XV de France a perdu 13-15 face à l'Irlande en match d'ouverture du tournoi des VI Nations. Une déconvenue sévère pour le premier match des Bleus avec leur nouveau sélectionneur, Jacques Brunel.



Du côté du football néanmoins, le Paris Saint-Germain a réussi un joli coup en s'imposant à Lille. Le club parisien a ainsi pris 11 points d'avance, en tête du Championnat de France, quel que soit le résultat du choc entre l'AS Monaco et Lyon dimanche 4 février au soir en Principauté. Pascal Praud estime néanmoins qu'un but de l'attaquant parisien Edinson Cavani "n'aurait pas dû être accepté."

Retrouvez l'émission On refait le match avec Pascal Praud du samedi 3 février 2018, avec Pascal Praud, Éric Silvestro de RTL, Sébastien Tarrago de L'Équipe, Giovanni Castaldi et Denis Balbir.