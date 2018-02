publié le 06/02/2018 à 09:28

Il n'y a guère de surprise. Le Paris Saint-Germain domine la Ligue 1 d'un point de vue sportif mais aussi d'un point de vue salarial. Le club de la capitale place ainsi neuf de ses joueurs aux dix premières places de ce classement regroupant les plus gros salaires évoluant dans le championnat de France.



Au premier rang ? Neymar. Le Brésilien, plus gros transfert de l'histoire l'été dernier, truste logiquement la première place avec 3,067 millions d'euros brut par mois. Edinson Cavani (1,54 million) et Kylian Mbappé (1,5 million) complètent le podium, selon les chiffres dévoilés par L'Équipe ce mardi 6 février.

Seul Radamel Falcao, attaquant et capitaine de l'AS Monaco vient perturber l'hégémonie parisienne. Avec 750.000 euros, il prend place entre Javier Pastore et Daniel Alves. Julian Draxler et Marco Verratti suivent avec 600.000 euros chaque mois.

Cinq clubs dans le Top 30

L'Olympique de Marseille intègre également le Top 15. Dimitri Payet et Luiz Gustavo sont à égalité avec un autre Parisien... Hatem Ben Arfa, toujours en conflit avec le Paris Saint-Germain. Chacun perçoit 500.000 euros mensuel.



Plus largement, ce classement est logiquement "réservé" aux grosses écuries de Ligue 1. Seules cinq clubs sont représentés aux trente premières places. L'OGC Nice apparaît à la 16e place grâce au salaire de Mario Balotelli (450.000 euros).



Enfin, les premiers Lyonnais apparaissent à la 18e position. Il s'agit de Memphis Depay et Mariano Diaz avec 350.000 euros. Ils devancent ainsi Nabil Fekir, star et capitaine de l'équipe, qui gagne tout de même 300.000 euros.