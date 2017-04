publié le 10/04/2017 à 15:29

Le PSG, Manchester City, Naples, Benfica, Porto, Arsenal, le Bayer Leverkusen et le FC Séville ont disparu. Il ne sont plus que huit sur la route de Cardiff, lieu de la finale de cette édition 2016-2017 de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, le samedi 3 juin. Les Espagnols de Madrid (Real et Atlético), du FC Barcelone, les Allemands du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, les Italiens de la Juventus Turin, les Anglais de Leicester et le leader du championnat de France, Monaco, abordent les deux semaines à venir des étoiles plein les yeux.



À eux deux, ils en ont déjà décroché 16 sur les 61 distribuées depuis 1956. Le Real, tenant du titre, club le plus titré (11 fois) de l'histoire, se frotte au Bayern, sacré à 5 reprises, pour le choc XXL de ces quarts de finale. Les Bavarois n'ont plus été éliminés avant le dernier carré depuis 2010-2011, les Madrilènes y étant systématiquement depuis cette saison-là. Cette double rencontre marque les retrouvailles entre Zinédine Zidane et l'homme dont il était l'adjoint lors de la conquête de la "decima" en 2014 : Carlo Ancelotti.



Pour trouver trace d'une élimination du FC Barcelone avant les demi-finales, il faut remonter encore plus loin dans les archives, à dix ans précisément (par Liverpool en 8es). Depuis, le club catalan a porté à 5 sa collection de "coupes aux grandes oreilles". Paris ayant échoué de façon spectaculaire, c'est à la Juve (sacrée en 1985 et 1996) qu'il revient de tenter d'écarter Lionel Messi et les Blaugranas. Il s'agira d'un remake de la finale 2015, remportée 3-1 par la "MSN".

Monaco, une belle carte à jouer

Le Borussia Dortmund et Monaco, eux, ne se sont encore jamais affrontés. La Ligue 1 n'a plus placé de représentant en demi-finale de l'épreuve depuis Lyon en 2010 (élimination face au Bayern), malgré quatre quarts du PSG de 2013 à 2016 et un de Monaco en 2015 (écarté par la Juve). Si le club de la Rhur a déjà soulevé la Ligue des champions, en 1997, et atteint la finale en 2013, l'occasion semble belle pour le club de la Principauté de disputer une troisième demie après 1994, 1998 et 2004.

La dernière affiche oppose l'un des clubs phares de ces années 2010, l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, à l'inattendu Leicester. En grande difficulté en championnat durant la première partie de la saison, les Foxes ont survécu à la phase de poules puis à une défaite en 8e aller sur la pelouse du FC Séville. Rassurés en Premier League (11e) avec Craig Shakespeare et non plus Claudio Ranieri sur le banc, les partenaires de Jamie Vardy et Riyad Mahrez ont tout à gagner face au finaliste 2014 et 2016.

Ligue des champions : le programme complet

Quarts de finale aller :



Mardi 11 avril :

Borussia Dortmund - AS Monaco

Juventus Turin - FC Barcelone



Mercredi 12 avril :

Atlético de Madrid - Leicester

Bayern Munich - Real Madrid



Quarts de finale retour:



Mardi 18 avril :

Leicester - Atlético de Madrid

Real Madrid - Bayern Munich



Mercredi 19 avril :

AS Monaco - Borussia Dortmund

FC Barcelone - Juventus Turin



Tirage au sort des demi-finales : vendredi 21 avril



Demi-finales aller : mardi 2 et mercredi 3 mai



Demi-finales retour : mardi 9 et mercredi 10 mai



Finale : samedi 3 juin à Cardiff