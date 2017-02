publié le 16/02/2017 à 19:43

Nicolas Anelka n'a pas pardonné. Dans une interview accordée à Onze mondial, l'indocile attaquant s'est longuement épanché sur le scandale de Knysna qui a indigné la France du football en 2010. Le sportif s'en prend tout particulièrement à "la taupe" qui a parlé à la presse. Et pour cause, cette sortie médiatique est à l'origine de son exclusion du groupe. Nicolas Anelka n'a plus jamais revêtu le maillot tricolore. Le "mutin de Knysna" espère bien régler ses comptes et promet de révéler l'identité du "coupable" dans son film en préparation.



"Je connais le 'coupable', je le dévoilerai dans mon film. Mais le 'Va te faire enc*** sale fils de p***', je ne l'ai jamais dit. Si je l'avais dit, je l'aurais assumé. Je l'aurais répété, même. Je n'ai pas besoin de me cacher. J'assume tout ce que je dis et tout ce que je fais, moi", tacle l'Yvelinois dans les colonnes du magazine. Qu'a donc dit Nicolas Anelka à Raymond Domenech, sélectionneur de l'époque ? "Je le dirais dans mon film", se contente-t-il de répondre avec mystère et art du teasing.

Toujours est-il que l'homme aux 69 sélections en équipe de France n'a toujours pas digéré ce qu'il semble vivre comme une profonde injustice. Persuadé que les joueurs allaient être "solidaires" de son initiative, il n'avait pas prévu que L'Équipe inventerait une phrase et la sortirait le lendemain !". En tout cas, Nicolas Anelka reste droit dans ses chaussures à crampon : "Je voulais que les choses bougent pour que le coach comprenne qu'il y avait des choses à changer", explique-t-il.