et AFP

publié le 16/02/2017 à 17:25

C'était il y a près de quarante ans. Saint-Étienne et Manchester United se sont déjà affrontés sur la scène européenne. La mémoire collective en a retenu les incidents avant le match aller liés au hooliganisme anglais naissant plutôt que l'élimination des Verts. Ce 16e de finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes (14 et 28 septembre 1977) n'avait été télévisé, ni à l'aller, ni au retour. Manchester United, ancien vainqueur de la C1 (1968), n'était pas alors revenu au sommet de l'Europe.



Deux ans auparavant, la France avait été confrontée pour la première fois au hooliganisme anglais lors de la finale de la coupe d'Europe des clubs champions au Parc des Princes entre le Bayern Munich et Leeds (1975).

Au stade Geoffroy-Guichard, alors que les espaces visiteurs spécifiques n'existaient pas encore, 1.500 supporters mancuniens s'étaient mêlés au public stéphanois provoquant de sérieux incidents.

"J'étais dans les gradins et nous avons tous été poussés vers les buts car des gars avaient sorti des couteaux et piquaient les gens. Nous avons escaladé les grillages pour sauter sur le terrain. C'était très chaud", témoigne le président du directoire du club, Roland Romeyer, simple spectateur à l'époque. Ce jeudi 16 février, l'ASSE va découvrir le Théâtre des Rêves. Les débordements du match aller, en 1977, avaient provoqué la délocalisation du match retour au stade de Plymouth.

Ibra-Ruffier, les meilleurs ennemis

En quatre saisons au PSG (2012-2016), Zlatan Ibrahimovic a marqué 156 buts en 180 matches toutes compétitions confondues. Parmi ces 156 réalisations, 14 ont fait trembler les filets de Stéphane Ruffier, le gardien des Verts. Une statistique élevée car les deux équipes se sont affrontées 13 fois avec des rencontres en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France en plus du championnat.



Ces nombreux ASSE-PSG ont tourné au duel Ruffier-Zlatan. La rivalité est née dès la première saison du Suédois en Ligue 1. Le 17 mars 2013 les deux joueurs se disputent un ballon à hauteur d'homme. Ruffier gagne le duel mais reçoit un coup de pied aussi spectaculaire que violent version Kung-fu de l'attaquant. Zlatan sera exclu dans la foulée.

> Zlatan Ibrahimovic VS Stéphane Ruffier

Malgré ce geste et cet antagonisme, les deux hommes ne sont pas fâchés selon le Français : "Il y a du respect entre nous et depuis cet entrechoc sur notre première confrontation. Il a eu beaucoup de réussite contre nous mais je ne le redoute pas". Les supporters des Verts pensaient être débarrassés avec le départ de l'ex Parisien à Manchester United. Prochain épisode dès ce 16 février (21h05).

Deux des trois frères Pogba sur la pelouse

"C'est un rêve qui va devenir réalité", a confié Florentin Pogba après le tirage au sort de ce premier tour à élimination directe d'Europa League. Ce jeudi soir, il va affronter son petit frère Paul sur la pelouse d'Old Trafford. Transféré de la Juventus Turin vers les Red Devils cet été pour la somme record de 105 millions d'euros, la Pioche va mettre l'amour qu'il porte à Florentin entre parenthèses pour 90 minutes.



Eux qui ont commencé à jouer au football sur les terrains synthétiques de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), ils vont se retrouver dans un des stades les plus mythiques du football européen. Yéo, la mère de la fratrie, redoute cette double confrontation en 16e de finale de la petite coupe d'Europe : "Je veux deux matches nuls entre mes enfants, je ne veux pas de perdant. Je sais que malheureusement l'un des deux sera éliminé".