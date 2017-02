publié le 16/02/2017 à 13:03

Il est loin le temps où les deux frangins s'affrontaient sur les aires de jeux seine-et-marnaises de Roissy-en-Brie, où ils ont grandi. Paul Pogba et le Manchester United de José Mourinho et Zlatan Ibrahimovic se dressent devant les Verts de Florentin Pogba en Europa League, la petite sœur de la Ligue des champions, jeudi 16 février.



À Old Trafford, il y aura donc d'un côté un milieu international français de 23 ans (44 sélections, 8 buts), joueur le plus cher du monde depuis son retour pour 105 millions d'euros dans le club le plus riche de la planète. De l'autre, un défenseur international guinéen de 26 ans (16 sélections), dont la valeur marchande est évaluée à trois millions d'euros, selon le site transfermarkt.

Pour l'anecdote, Florentin raconte qu'il avait senti le coup venir le lundi 12 décembre dernier. "J'avais appelé Paul deux minutes avant le tirage au sort et je lui ai dit : 'Tu vas voir on va tomber sur vous'. Et bim". L'émotion, malgré son pronostic, a bien ébranlé le Stéphanois, aligné à 24 reprises cette saison avec les Verts. "Je ne sais même pas comment l'expliquer. Le petit frère qui sera sur le terrain, c'est un rêve qui devient réalité".

Fraternité entre parenthèses durant 90 minutes

Chez les professionnels, ce sera en effet une première. Mais plus jeunes, Florentin et son jumeau Mathias (attaquant du Sparta Rotterdam) ont souvent battu et fait pleurer leur cadet, toujours réconforté par la maman. "De toute façon, quoi qu'il arrive, ça restera le chouchou", glisse avec le sourire le natif de Conakry - Paul est né à Lagny-sur-Marne.





Autre anecdote racontée par Florentin, Paul a remporté le dernier duel improvisé dans son appartement de Manchester. "On a perdu d'un point, mais c'était un deux contre deux à la maison. Sur le terrain, on aurait gagné", rigole-t-il. Pour le premier volet de cette double confrontation entre MU et l'ASSE, la fraternité sera mise entre parenthèses durant 90 minutes. "On rigolera après et, victoire ou défaite, il y aura une petite danse", le rituel de la fratrie qui amuse tant les réseaux sociaux.

Manchester United - Saint-Étienne : les équipes probables

Manchester United : De Gea - Valencia, Smalling (cap.), Bailly, Blind - Fellaini, Pogba - Mkhitaryan - Rashford, Ibrahimovic, Martial



Saint-Étienne : Ruffier -­ Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin (cap.), F. Pogba -­ Veretout, Pajot - Hamouma, Saivet, Monnet-Paquet ­- Roux