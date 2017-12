Strasbourg-PSG : pourquoi les Parisiens retournent si vite en Alsace

publié le 12/12/2017 à 19:16

La question ne s'adresse pas aux amateurs de ballon rond mais à celles et ceux qui connaissent moins le fonctionnement de ses différentes compétitions. Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue... Il y a parfois de quoi s'y perdre, notamment lorsque deux affiches identiques se suivent à quelques jours d'intervalle, comme c'est le cas avec ce deuxième Strasbourg-PSG en 11 jours.



Le premier, qui a marqué la première défaite des Parisiens cette saison toutes compétitions confondues (2-1) - avant une deuxième de suite à Munich (3-1) - s'est déroulé samedi 2 décembre (17h) dans le cadre de la 16e journées de championnat de France, la Ligue 1. Celui de ce mercredi 13 décembre (21h05) est un 8e de finale de Coupe de la Ligue.

Dans cette compétition réservée aux seuls clubs professionnels (Ligue 1 et Ligue 2, y compris ceux qui viennent de descendre en 3e division), une défaire est synonyme d'élimination. En championnat, la saison se poursuit en cas de défaite. Chaque club joue 38 matches.

Priorité au championnat pour les Strasbourgeois

Le championnat, c'est d'ailleurs la priorité numéro 1 des Strasbourgeois, qui devraient faire tourner pour cette rencontre et ne pas chercher absolument un nouvel exploit. Après Paris, le promu s'est payé Bordeaux en Gironde (0-3), grimpant ainsi de la 17e à la 12e place. Avant la trêve, les hommes de Thierry Laurey espèrent prendre six points de plus, face à Toulouse (16e) et Metz (20e).



Paris non plus ne présentera sans doute pas le même visage qu'en championnat. Kevin Trapp est attendu dans les buts à la place d'Alphonse Areola. En défense, Thomas Meunier devrait débuter à droite à la place de Dani Alves. À gauche, c'est le flou puisque Layvin Kurzawa est incertain et sa doublure, Yuri Berchiche, suspendue. Au milieu, l'absence jusqu'à la trêve d'Adrien Rabiot ajoutée à la blessure de Thiago Motta offrent une nouvelle chance à Javier Pastore, Julian Draxler et Giovani Lo Celso.



Reste l'incertitude Neymar. Interrogé lundi 11 décembre sur la présence du Brésilien à la Meinau, Unai Emery est resté vague. Pour cause de "problème" d'ordre familial, l'ancien Barcelonais a été autorisé à se rendre au Brésil pour quelques jours par la direction sportive du club.