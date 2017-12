Un projecteur décroché oblige une tribune du stade de la Licorne a être évacuée

publié le 11/12/2017 à 01:46

Cette fois, il n'y a pas eu de blessés. Mais c'est une publicité dont Amiens se serait bien passé. Une partie d'une tribune du stade de la Licorne, où la chute d'une barrière avait déjà fait 29 blessés fin septembre, a été évacuée avant le match entre Amiens et Lyon dimanche 10 décembre. En cause, un projecteur partiellement décroché en raison du vent violent.



Quelques 500 spectateurs, soit 1/6e de la capacité de la tribune Est, ont dû être déplacés car le projecteur se balançait dangereusement au-dessus d'eux en raison des violentes rafales dépassant les 80 km/h selon Météo France.

Les spectateurs ont ensuite été replacés en haut de la tribune et ont dû, pour la plupart, regarder le match debout. Cet évènement n'a toutefois pas empêché que la rencontre, comptant pour la 17e journée de Ligue 1, débute comme prévu à 15 h. "C'est juste un projecteur qui a été décroché par la tempête. Il n'était maintenu que par un câble en acier donc on a préféré retirer les gens qui étaient immédiatement en-dessous. Mais on n'a pas fermé la tribune, comme j'ai pu l'entendre sur certaines ondes. Le vent soufflait très très fort donc on n'a pas voulu prendre de risques. Le projecteur n'est pas tombé et il sera refixé demain (lundi)", a expliqué Alain Gest, le président (LR) d'Amiens Métropole, propriétaire de l'enceinte.

H-10’ : À cause du vent, un projecteur du stade de la #Licorne s’est en partie décroché. Situé à une vingtaine de mètres de haut, il menace de tomber. La tribune située en dessous a été évacuée. @AmiensSC @OL #ASCOL pic.twitter.com/mCr67XXXgV — France 3 Picardie (@F3Picardie) 10 décembre 2017

"Ce que je constate une fois de plus, c'est qu'il est arrivé plusieurs incidents, certains graves, ailleurs depuis celui survenu le 30 septembre à la Licorne, et on n'en parle pas. Mais dès qu'à Amiens une ampoule cède, on entend tout le monde s'alarmer, s'est agacé M. Gest. Ce n'est pas de chance, on s'en serait bien passé, mais il n'y a aucune raison de faire des polémiques."



Ce nouvel incident tombe plutôt mal pour le Stade de la Licorne, qui avait déjà été au cœur d'une polémique après l'effondrement spectaculaire d'une barrière ayant fait 29 blessés le 30 septembre durant le match Amiens-Lille, juste après l'ouverture du score du Losc. Une expertise demandée par la justice avait alors pointé des "anomalies dans les modalités de fixation de la barrière métallique dégradée". Tous les garde-corps de l'enceinte avait ensuite été changés et le promu picard, qui avait dû délocaliser une rencontre au Havre en octobre, avait pu rejouer dans son antre face à Monaco le 17 novembre dernier.