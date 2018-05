Marseille : "Je n'ai pas de conflit avec M. Aulas", assure Jean-Claude Gaudin

publié le 03/05/2018 à 18:48

"En politique on vous dirait ballottage favorable". Jean-Claude Gaudin n'a pas laissé passer l'occasion d'user du parallèle entre football et affaires publiques, jeudi 3 mai, juste avant le match retour de l'OM à Salzbourg. Vainqueurs 2-0 à domicile en demi-finale aller d'Europa League, les Phocéens sont même en ballottage très favorable, avanceront d'autres.



Le maire en exercice depuis le 25 juin 1995 (4e mandat en cours), âgé de 78 ans, ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer et se montre mesuré. "Bien entendu, il faut que les joueurs fassent tous les efforts nécessaires et ce n'est ni vous ni moi qui sommes sur le terrain", lance-t-il à Marc-Olivier Fogiel.

Pour cette rencontre qui peut permettre à l'OM de disputer une 5e finale de Coupe d'Europe, il sera "bien entendu au stade Vélodrome puisque j'ai décidé de l'ouvrir, de mettre en place un très grand écran pour retransmettre le match et que tout cela est gratuit".



Tout est préparé pour que les choses se passent bien Jean-Claude Gaudin





Jean-Claude Gaudin "espère que tout se déroulera bien, aussi bien pour Salzbourg qu'autour du stade Vélodrome (...). Ça aussi c'est mon inquiétude, c'est l"inquiétude des forces de police. Ce soir, tout est préparé pour que les choses se passent bien mais vous savez bien qu'il y a des événements qui sont toujours incontrôlables, nous venons d'en avoir la preuve à Paris".



Dernière question concernant la possibilité d'une finale à Lyon le mercredi 16 mai, alors que les présidents de l'OL et de l'OM s’écharpent par médias interposés ces dernières semaines. "Il y a longtemps que je n'ai pas vu le président Aulas, assure pour sa part Jean-Claude Gaudin qui le clame avec son rire inimitable : "Je n'ai pas de conflit avec Monsieur Aulas".