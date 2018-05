publié le 03/05/2018 à 14:10

Effet papillon. Si l'Olympique de Marseille se qualifie pour la finale de la Ligue Europa, jeudi 3 mai sur la pelouse du RB Salzbourg (21h05), alors l'annonce de la liste des 23 Bleus retenus pour le Mondial en Russie (14 juin-15 juillet) sera repoussée. C'est ce qu'a annoncé L'Équipe à un peu plus de sept heures du coup d'envoi de la demi-finale retour de l'OM.



La finale de la "petite" Coupe d'Europe, contre l'Atlético de Madrid ou Arsenal, est prévue de longue date le mercredi 16 mai, au lendemain de la date divulguée par Didier Deschamps à la mi-mars pour l'annonce de sa liste. "Vous aurez la liste le 15 mai", avait alors déclaré le sélectionneur, sans préciser l'heure ni le lieu. Pour l'Euro 2016 comme pour le Mondial 2014, il avait opté pour le journal de 20 heures de TF1.

"Vous aurez les 23 dès le départ, il y aura une liste de réservistes", a aussi annoncé le capitaine des champions du monde 1998. Les sélections qualifiées pour le Mondial sont tenues de remettre à la FIFA une liste de 35 joueurs le 14 mai, puis leur liste définitive de 23 joueurs le 4 juin. Jusqu'à 24 heures avant le début de la compétition, en cas de blessure au sein de son groupe, chaque sélectionneur pourra encore appeler un joueur qui ne figurait pas dans cette liste de 35 joueurs.

Quatre Marseillais concernés ?

Présent dans le groupe marseillais en Autriche, Steve Mandanda sera certainement le deuxième gardien des Bleus en Russie, derrière le capitaine Hugo Lloris. Il est visiblement remis d'une blessure à une cuisse. Les milieux offensifs Dimitri Payet et Florian Thauvin postulent eux aussi à une place mais doivent encore convaincre le sélectionneur. Au poste de latéral droit, Bouna Sarr pourrait être la surprise du chef.





Lors de sa préparation pour le Mondial, l'équipe de France disputera trois amicaux contre l'Irlande, l'Italie et les États-Unis, respectivement le lundi 28 mai au Stade de France, le vendredi 1er juin à Nice et le samedi 9 juin à Lyon. Elle s'envolera dans la foulée en Russie pour le Mondial. Les Français affronteront au 1er tour l'Australie (samedi 16 juin), le Pérou (jeudi 21 juin) et le Danemark (mardi 26 juin).