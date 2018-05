publié le 01/05/2018 à 22:56

Premier club à conserver son titre depuis que la Coupe d'Europe des clubs champions est devenue Ligue des champions en 1992-1993, le Real Madrid est désormais le premier à disputer trois finales de rang. L'exploit ne s'était plus produit depuis le... Bayern Munich, triple vainqueur entre 1974 et 1976. Le double champion d'Europe en titre défendra son titre le samedi 26 mai à Kiev contre Liverpool ou l'AS Rome (5-2 à l'aller pour le club anglais, retour en Italie mercredi 2 mai).



Vainqueur 2-1 en Allemagne six jours plus tôt, le Real de Zidane, décidément béni, s'est fait peur au retour à Santiago Bernabeu, mardi 1er mai. Menés 0-1 dès la 3e minute après un but de Kimmich, comme à l'aller, les Madrilènes ont égalisé puis sont passé devant grâce à un doublé de Benzema (11e, 46e). Mais l'ancien de la maison J. Rodriguez a redonné l'espoir aux Bavarois (63e), qui ont poussé pour arracher le 3-2 qui les aurait qualifiés, en vain, en grande partie à cause du gardien Navas.

Mention spéciale à Benzema, donc, auteur de ses 54e et 55e buts en Ligue des champions (5e meilleur total de l'histoire de la compétition). Sur le premier, le Français reprend au second poteau de la tête un centre de Marcelo. Sur le deuxième, il profite d'une incroyable erreur du gardien allemand Ulreich après une passe en retrait d'un autre Français, Tolisso. Ronaldo, lui, est resté muet pour la deuxième fois de suite, une rareté.