publié le 02/05/2018 à 23:17

La Roma a semé un léger doute en fin de match mais il était trop tard. Malgré sa défaite 4-2 au stade olympique dans la capitale italienne, Liverpool disputera bien la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid le samedi 26 mai prochain à KIev. Les Reds s'étaient imposés 5-2 à Anfield Road huit jours plus tôt. Les voilà à portée du sacre pour la première fois depuis 2007 (défaite 2-1 face au Milan AC, deux ans après le miracle d'Istambul).



Cinquième dans la hiérarchie des clubs sacrés dans la reine des compétitions de clubs (cinq victoires de 1977 à 2005), Liverpool, éternel, s'est mis à l'abri en marquant deux fois dans les 25 premières minutes de cette demi-finale retour. Dès lors, les espoirs de "rimonta" de la Roma s'amenuisaient considérablement. Mané a d'abord trompé Ramses dès la 9e minute. Wijnaldum enfonçait le clou à la 25e.

Entre temps (15e), la Roma avait repris espoir grâce à un but contre son camp de Milne. Esoir toujours avec le but du 2-2 signé Dzeko à la 52e. Il en fallait encore trois à ce moment du match pour décrocher la prolongation. Il y en aura bien deux, mais trop tard, aux 86e et 94e minutes, à chaque fois par Nainggolan, la seconde sur penalty.

Pour une fois muet, Salah et ses compères de l'attaque des Reds Firmino et Mané défieront donc le Real, avec l'ambition de faire chuter le double tenant du titre. A priori, ils en ont les moyens, même si cette tendance à plier en fin de match peut leur être fatale. Rendez-vous dans un peu plus de trois semaines.