Europa League : "L'OM est le club le plus emblématique de France", dit un supporter

Marseille est en bleu et blanc. L'Olympique de Marseille affronte ce jeudi 3 mai l'équipe de Salzbourg, en Autriche, après avoir remporté le match aller 2 à 0. Les joueurs vont devoir tenir le coup ce soir, mais, pour un supporter de longue date de l'équipe, la journée s'annonce festive. "On n'a pas dormi de la nuit, on attend ce soir", explique René Malleville.



La cité phocéenne soutient ses joueurs, à tel point que c'était la folie mercredi 2 mai lors du dernier entraînement de l'équipe avant le départ pour l'Autriche. Des centaines, peut-être même des milliers de supporters sont venus encourager les joueurs. "On n'a jamais vu ce qu'on a vu hier soir. On est vraiment confiant, on est là". Depuis la qualification, "une fièvre bleue et blanche s'est emparée de la France entière", affirme René Malleville.

"On a eu un petit passage à vide et on revient à une place qu'on aurait jamais dû quitter", continue-t-il. "Qu'on le veuille ou non, l'OM est le club le plus emblématique de France". Pour René Malleville, l'enthousiasme repose en grande partie sur la cohésion de l'équipe, "un bon petit effectif". "On a un entraîneur qui a su faire une équipe cohérente, on est quasiment sur le podium et un pied dans la finale de la Ligue Europa".

Pour accueillir les supporters qui n'ont pas pu se déplacer à Salzbourg, la ville de Marseille a créé une fan zone au sein du vélodrome. "Tous les bars marseillais vont être ouverts, ça va être la folie partout, surtout si on gagne", conclut René Malleville.