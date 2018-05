L'OM va-t-il se qualifier pour la finale de l'Europa League ?

publié le 03/05/2018 à 10:03

L'Olympique de Marseille approche d'une cinquième finale européenne historique pour le football français, à condition de préserver, en cette saison folle de remontadas, ses deux buts d'avance, ce soir à Salzbourg en demi-finale retour d'Europa League.



"On ne va pas faire de pourcentages, il n'y a pas de vérité dans le football", rappelle l'arrière marseillais Bouna Sarr, qui a vu l'AS Rome renverser le FC Barcelone (1-4/3-0) ou la Juventus Turin faire trembler le Real Madrid (0-3/3-1), il n'y a pas si longtemps.



L'OM lui-même a remonté deux buts contre Leipzig pas plus tard qu'au tour précédent (5-2 au retour). Mais l'arrière droit admet que son équipe "a fait une bonne partie du chemin".



Mais pour bien faire, "il faut oublier le match aller et se dire qu'on joue la qualification sur un match sec", prévient dans un entretien Frank Sauzée qui a joué la seule victorieuse des quatre finales marseillaise, la Ligue des champions 1993.



Pour réussir ce but, qui obligerait les Taureaux de Salzbourg à marquer quatre fois pour retourner en finale de C3, comme en 1994, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia devrait confier la pointe de l'attaque à Valère Germain.



L'ex-Monégasque n'est pas très en réussite, avec un seul but à Dijon ces deux derniers mois, mais Kostas Mitroglou souffre des ischios-jambiers.

Pour trouver Germain, plus mobile que le Grec, l'entraîneur de Marseille compte sur ses passeurs en verve Dimitri Payet (20 passes de but toutes compétitions confondues) et Florian Thauvin (16), ainsi que sur ses arrières-ailiers Bouna Sarr et Jordan Amavi.



Mais l'OM doit aussi se méfier de la fatigue à l'aube de ce 58e match, record d'Europe de la saison.



Les Marseillais ont fini le match aller exténués et ont donné des signes d'épuisement à Angers, où ils se sont laissés remonter au score (1-1), perdant du terrain dans la course au podium du championnat de France, leur autre objectif de la saison.



Pourtant, le groupe n'est pas tenaillé par la peur de tout perdre. "Pas du tout, à aucun moment on y pense", jure Bouna Sarr.



L'OM, plus beau palmarès français, préfère positiver et rêver d'une cinquième finale (C1 1991 et 1993, C3 1999 et 2004).



L'OM va-t-il se qualifier pour la finale de l'Europa League ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

L'OM va-t-il se qualifier pour la finale de l'Europa League ? Oui

Non

Ne se prononce pas