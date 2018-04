publié le 28/04/2018 à 18:10

Tension maximale entre les deux Olympiques. Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, et Jacques-Henri Eyraud, le président de Marseille, ne cessent de se répondre par interviews et communiqués interposés. Autant dire que les relations ne sont pas au beau fixe.



Pour tout comprendre sur l'animosité actuelle entre les deux hommes, il faut remonter au 18 mars dernier. L'Olympique Lyonnais vient de signer une victoire importante dans un match particulièrement tendu contre son rival marseillais. Mais une bagarre générale ternit cette soirée de football pourtant parfaite.

Le verdict de la commission de discipline jette de l'huile sur le feu alors qu'Anthony Lopes, le gardien de l'OL, et Adil Rami, le défenseur de l'OM, écopent tous les deux de trois matches de suspension. Une décision que Jacques-Henri Eyraud trouve "asymétrique, disproportionnée".

Eyraud veut rendre "coup pour coup"

Mais "JHE" ne s'arrête pas là. Interrogé par L'Équipe et La Provence, le président marseillais, en place depuis un an et demi maintenant, n'hésite pas à sévèrement tacler son homologue lyonnais en dénonçant sa main mise sur les instances du football français. "Jean-Michel Aulas est le plus grand des dirigeants du football français encore en activité (...) Il a bâti un réseau d'influence, de pouvoirs (...). Je veux croire que cette influence s'exerce dans le respect d'une morale et de principes", a-t-il critiqué dans les colonnes du quotidien régional.



Dénonçant "l'impunité absolue" de Jean-Michel Aulas, Jacques-Henri Eyraud attaque alors frontalement son rival. "Je rendrai désormais coup pour coup", a-t-il poursuivi surnommant le président lyonnais de "Don Giovanni Michele".

Aulas contre-attaque

La réponse de Jean-Michel Aulas ne tarde pas à arriver. Dans la soirée, la tête d'affiche de l'Olympique Lyonnais exprime sa "surprise". "Je suis vraiment surpris qu'un administrateur de la Ligue puisse avoir cette attitude. Il est en train de disjoncter. Il parle aussi de mes tweets, mais ça reste un moyen de communication utilisé par les hommes politiques, les chefs d'entreprise", a-t-il réagi, selon des propos rapportés par L'Équipe.



Mais là encore, le président au sept titre de champion de France décide de passer la seconde : "C'est tellement désagréable. Vulgairement, je dirais qu'il a pété les plombs car je suis choqué par ces attaques personnelles".

Vers une plainte de l'OL ?

Ce samedi 28 avril, cette opposition pourrait prendre un virage judiciaire. Après avoir été ciblé par Jacques-Henri Eyraud, le club entre Rhône et Saône a indiqué dans un communiqué qu'il réfléchissait à la possibilité de porter plainte.



"L’Olympique Lyonnais fait confiance à cette indépendance des commissions et des arbitres pour assurer la régularité de la compétition et l’éthique sportive, peut-on lire dans le communiqué. Pour autant, il a demandé à ses conseils d’étudier les suites judiciaires qui pourraient être données à l’attitude et aux propos du président de l’Olympique de Marseille et se réserve d’user, sereinement mais fermement, de toutes les voies de droit."