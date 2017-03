Saint-Étienne : pourquoi les Verts ne joueront pas pendant 3 semaines

publié le 20/03/2017 à 17:08

Un match en moyenne tous les trois jours de fin novembre à fin décembre puis tout au long du mois de février. Et maintenant trois semaines sans rencontres officielles. Voici l'un des paradoxes de la saison stéphanoise. Passée la trêve internationale, avec Luxembourg-France et France-Espagne, les Verts auraient dû rejouer en Ligue 1 le dimanche 2 avril à l'occasion de la 31e journée. Mais leur adversaire, Monaco au stade Louis-II, dispute la veille la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG.



L'opposition entre le leader et le 7e du championnat a donc été reportée, comme celle entre Metz et Paris. Celle-ci se jouera le mardi 18 avril (18h30), veille du quart de finale retour de Ligue des champions pour l'ASM face au Borussia Dortmund. Les Verts ayant été éliminés de la Coupe de France en 16es de finale par Auxerre, ils ne seront pas présents lors des quarts qui se disputent les 4 et 5 avril. Il leur faudra donc attendre la réception de Nantes en L1 pour renouer avec la compétition, le 9 avril.

Quand pourra être reprogrammé le match Monaco - Saint-Étienne, important pour la course au titre comme pour la bataille vers l'Europe ? Cela dépendra du parcours des Monégasques en Coupe de France et en Coupe d'Europe. S'ils battent Lille le mardi 4 avril (21h) dans la première des deux compétitions, ils joueront leur demi-finale le 25 ou le 26 avril. S'ils sont éliminés, l'une de ces deux dates devraient être retenue. Si Monaco passe en Coupe et en Ligue des champions, il faudra attendre le 16 ou le 17 mai... quelque jours avant la dernière journée du championnat, le samedi 20 mai.