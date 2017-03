publié le 20/03/2017 à 13:05

Auteur de l'ouverture du score mercredi 15 mars en 8e de finale retour de la Ligue des champions, appelé en Bleu pour la première fois le lendemain, encore double buteur en Ligue 1 dimanche 19 mars : plus rien n'arrête Kylian Mbappé. À 18 ans et trois mois, l'attaquant de Monaco affole les compteurs, franchit les étapes à vitesse grand V, et risque fort d'être l'un des joueurs les plus convoités lors du prochain mercato estival.



Natif de Bondy, en Seine-Saint-Denis, Mbappé a déjà fait l'objet d'une approche du PSG quand il était plus jeune. Il avait alors préféré rejoindre le club de la Principauté, dont le projet lui "correspondait plus", a-t-il récemment expliqué au Parisien. Pourrait-il rejoindre le club de la capitale la saison prochaine ? Le défenseur central brésilien Marquinhos, séduit, s'est déclaré pour en marge de la victoire parisienne face à Lyon (2-1). "J’espère que nos dirigeants le surveillent. C’est un joueur qui fait des différences et qui a des qualités".

Autres louanges adressées à la pépite par un Parisien, celles d'Adrien Rabiot, qui va le retrouver en sélection. "Malgré son âge, il joue déjà comme un joueur expérimenté. Il est vraiment intelligent dans son placement. Il sait quoi faire au bon moment. C'est rare d'avoir cette qualité chez un joueur aussi jeune (...) C'est mérité qu'il soit appelé en équipe de France. Je pense qu'il peut faire du bien et amener quelque chose de nouveau".

Eyraud répond à Gameiro

Les deux prochains matches de la France sont prévus samedi 25 mars au Luxembourg dans le cadre des éliminatoires vers le Mondial 2018, puis le mardi 28 face à l'Espagne en amical. Mbappé sera a priori en concurrence avec Olivier Giroud et Kevin Gameiro pour le poste de deuxième attaquant accompagnant Antoine Griezmann.



À la fête à l'Atlético de Madrid avec "Grizou" depuis l'été dernier après trois saisons au FC Séville, Gameiro serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Interrogé à ce sujet par Canal+, l'avant-centre de 29 ans a expliqué qu'il serait "très compliqué" de rejoindre le projet de Frank McCourt. D'une part car il est "supporter du PSG", d'autre part parce qu'il se sent "bien en Espagne".



Réponse de Jacques-Henri Eyraud, le nouveau président du club phoséen, présent sur le plateau du Canal Football Club : "L’histoire a montré qu’on pouvait être un très bon joueur au PSG et qu’on pouvait être un très bon joueur à Marseille ensuite. Ce n’est pas rédhibitoire à mes yeux". Difficile néanmoins d'imaginer la transaction de réaliser, même si l'intérêt semble donc bel et bien réel.