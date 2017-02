MINUTE PAR MINUTE - Au lendemain des qualifications de Marseille, Bordeaux, Lille, Lorient, Strasbourg, Quevilly, Niort et Bergerac, place aux huit dernières affiches mercredi 1er février.

Le milieu brésilien Gabriel Boschilia sous les couleurs de Monaco en janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 01/02/2017 à 17:00

Deux affiches entre clubs de l'élite, quatre formations de divisions inférieures en quête d'exploits et deux rencontres entre "petits". Voici le programme du second volet des 16es de finale de la Coupe de France, mercredi 1er février. La veille, l'OM est venu à bout de l'OL, Bordeaux et Lille se sont qualifiés sur le fil face à Dijon et Nantes, Bergerac (CFA) s'est offert Lens (L2), Quevilly (National) a confirmé son amour de la Coupe, Châteauroux (National) a fait trembler Lorient. L'aventure continue aussi pour Niort et Strasbourg (L2).



Parmi les sept rencontres à suivre dès 18h, la plus attendue concerne le leader de la Ligue 1, Monaco, en déplacement dans l'Oise, à Chambly, commune de moins de 10.000 habitants. 6e du championnat de troisième division française, le FC Chambly s'est qualifié sur la pelouse de Lunéville (CFA2) au tour précédent. Il n'a concédé qu'une défaite depuis la fin du mois de septembre.



Autres clubs de National qui accueillent des équipes de Ligue 1, Les Herbiers et le CA Bastia, opposés à Guingamp et Nancy. Avant-dernier de Ligue 2, l'AJ Auxerre se frotte aux Verts de Saint-Étienne dans une affiche "vintage". Les matches US Avranches (NAT) - Fleury 91 FC (CFA) et Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2) offriront aux vainqueurs une place parmi les 16 derniers en lice.



En soirée (21h), il reviendra au double tenant du titre, le PSG, de refermer la page de ces 16es. Invaincus en 2017, les hommes d'Unai Emery (3es de L1) se rendent à Rennes (9e), où ils se sont imposés (0-1) le samedi 14 janvier. Kevin Trapp, Marco Verratti, Angel Di Maria, Thomas Meunier et Grzegorz Krychowiak sont forfaits, Giovani Lo Celso n'est pas dans le groupe, de même que Yoann Gourcuff (ménagé) côté breton.

Le film de la fin de journée :

18h20 - Ouverture du score monégasque à Chambly. Carillo a repris dans les 6 m une frappe déviée de Mbappé. 0-1. 17e.



18h16 - Angers ouvre le score sur un penalty de Mangani face à Caen. 1-0. 15e.



18h13 - Le CA Bastia créé la sensation face à Nancy. 1-0. 11e minute.



18h12 - Monaco domine son début de match mais le but de N'Doram a logiquement été refusé pour une position de hors-jeu, avant que Lemar ne soit contré sur une bonne frappe.



18h04 - Le coup d'envoi a désormais été donné sur toutes les pelouses.



18h00 - C'est parti entre Auxerre et Saint-Étienne.



17h43 - Le "Petit Poucet" des 8es sera Prix-lès-Mézières (CFA 2) en cas de succès à Fréjus Saint-Raphaël (CFA). Sinon, il pourrait y avoir trois club de CFA, ce dernier, Bergerac et le Fleury 91 FC s'il s'impose à Avranches (NAT).



17h32 - Le 11 de départ de Guingamp aux Herbiers : Johnsson - Leveque, Kerbrat, Sankoh, Marçal - De Pauw, Bodmer, Diallo, Giresse, Coco - Mendy.



17h23 - La saison passée, l'AS Monaco s'était inclinée en 8es sur la pelouse de Sochaux (Ligue 2). Le club de la Principauté n'a plus remporté la Coupe de France depuis 1991.



17h11 - Le 11 de départ de Monaco à Chambly : De Sanctis - Nguinda, Raggi, Glik, A. Diallo - Boschilia, N'Doram, Moutinho, Lemar - Mbappé, Carrillo.



17h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour vivre la suite de ces 16es de finale de la Coupe de France.

