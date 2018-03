publié le 04/03/2018 à 17:24

Un brin de méthode Coué ne peut pas faire de mal. C'est pourquoi Thomas Meunier a promis que l'absence de la star Neymar, blessée, n'aura "aucun impact" sur le Paris Saint-Germain avant le choc européen face au Real Madrid mardi 6 mars. "Nous n'avons pas d'excuses, avec ou sans Neymar", a déclaré le latéral belge samedi 3 mars à l'issue de la victoire des siens face à Troyes (0-2) lors de la 28e journée de Ligue 1.



Et pour cause, le PSG n'est pas sans atout. "Di Maria pète la forme, il y a d'autres qui peuvent apporter à l'équipe, comme Julian (Draxler). Le groupe a de la qualité, on l'a montré contre Barcelone l'an dernier (victoire 4-0 à l'aller, puis défaite 6-1 et élimination dès les 8es de C1). On est une équipe du top européen", a argué l'international de 26 ans.

Battu en Espagne (3-1), le PSG s'apprête à affronter le Real sans Neymar, blessé au pied droit contre Marseille dimanche et indisponible plusieurs semaines. "À domicile, avec nos supporters, on sait comment ça peut aller. Il y a vraiment de la place pour le faire. On peut le faire et on doit le faire. Il y aura des possibilités", a poursuivi le Belge.