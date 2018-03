Neymar au PSG : "Une énorme déception" pour Pascal Praud

publié le 03/03/2018 à 20:40

Le samedi à 18h30, début de la soirée football ou les auditeurs retrouvent Pascal Praud et sa bande de chroniqueurs pour On refait le Match. La véritable tribune où les professionnels n’ont pas peur de s’affronter, de faire valoir leurs idées et défendre leurs convictions.



Ce samedi 3 mars, Pascal Praud était entouré d'Hervé Penot, journaliste à l'Équipe, de son collègue Erik Bielderman, d'Éric Silvestro, de RTL et de Raymond Aabou. Après avoir longuement abordé le sujet de l'arbitrage vidéo, autorisé pour le mondial de football en Russie l'été prochain, le cas de Neymar a été évoqué.

Alors que l'attaquant brésilien vient de subir une opération du pied et ne pourra pas rejouer prochainement avec le PSG, les chroniqueurs d'On refait le match ont fait un premier bilan de ses premiers mois passés à Paris. Et pour Pascal Praud, il n'y a pas grand chose à sauver. "C'est une déception énorme. Les grands matches, il n'y est pas. J'attendais mieux dans le comportement, dans les performances", a-t-il ajouté.